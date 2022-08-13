北市自殺防治未針對自縊制定策略 議員籲善用資源

根據統計，北市尋短輕生人數在2018年到2019年攀升，不過2020年起獲得控制。有議員卻發現，北市衛生局在「高致命性自殺防治策略」中，只針對「高處墜落」與都市少見的「巴拉刈」，卻不見首位的「自縊窒息」。對此，衛生局表示，因自縊工具取得難以限制，主要做為世家其教育訓練第一線人員的敏感度，能主動發現情緒民眾問題並即時給予協助。

議員吳沛憶指出，北市輕生方式統計，近5年來最多的都是「自縊窒息」，占整體總人數3分之1，其次為「高處落下」，第三是「燒炭」。然而衛生局「高致命性自殺防治策略」的內容卻針對「高處跳下」與都會區少見的「巴拉刈」。

吳沛憶表，雖然能理解「自縊窒息」的工具取得難以加以限制，但仍可透過及早介入與加強社區心理資源等方式防治，呼籲衛生局困難還是要做，不能僅止於高樓防護這類看得見的工作，還需要許多無形的努力。也提醒市長柯文哲，別老是把輕生掛嘴上，帶來滿滿負能量。

吳沛憶表示，每一條生命的挽救都值得投入資源，衛生局既然要制定防治策略，卻未能將最常見的方式納入，團體跟專家學者仍有嘗試提出防治策略，強調早期發現高風險個案，並進行環境控制、自縊企圖者的緊急處置、以及全面性防治策略等建議。

吳沛憶呼籲，可再去參考相關研究，以對症下藥，同時既有的整體防治策略，如「自殺防治守門人訓練」、社區心理資源的布建，包括社區心衛中心的加速推動以及促進心衛資源與校園的介接，以打造更完整的心理健康防護網，北市的民間心衛資源相對充足應要結合、善用。

吳沛憶最後提到，自殺防治與心理健康，需要資源也需要更多正能量，柯文哲常把自殺掛嘴上，如世大運「辦不出來就切腹自殺」、拜託「自殺者要吃安眠藥、自焚要去河濱公園」、對公務員飆罵「再逼幾個自殺就可以了」，每次都引發爭議。

北市衛生局回應，自縊是全國各縣市的第一名，防治困難的原茵是因為取得工具容易，比方說皮帶、繩索，甚至是點滴管都能成為工具，能夠限制工具的如木炭，在購買時能夠問對方用途，讓企圖輕生者難以取得工具。

衛生局說，公部門能做的就是要關懷市民的心理健康，各局處、民間團體合作，加強第一線服務人員的敏感度，提升情緒高風險辨識度，然後通報衛生局，就能即時陪伴關心，防治輕生作為，提供資源，到處舉辦教育宣導、活動，或透過新聞告知有資源，民眾一定要注意心理健康，有情緒狀況可24小時撥打1999轉8858（幫幫我吧）尋求協助。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

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