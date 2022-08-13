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台南公車LED看板廣告過多？ 聽障人士：看不清錯過下車
台南市議員李啟維接獲聽障協會陳情，指台南市公車內的LED顯示燈因廣告過多，還有車內到站說明公布欄紙本字體過小不易一目瞭然，令聽障者搭公車不方便，李啟維要求台南市府交通局公車處研商解決之道，以符合CRPD（身心障礙者權利公約）的易讀概念，改善聽障朋友搭乘公車的品質。
公車處長吳俁之表示，聽障協會曾反應這個問題，將請公車業者把LED燈不必要廣告盡量減少，公告欄字體太小將再加大，還有公車站牌LED燈顯示到站時間功能壞掉，也將儘速修復。
聽障協會人員以新北市三重客運公車為例，車內的LED燈顯示看板，很容易可以看清楚，可以比照參考，不只一般民眾一目了解，聽障者因無法聽到聲音，很依賴視覺辨視，越清楚方便讓聽障朋友搭公車不會太緊張，擔心錯過下車。
據身心障礙人士指出，身障朋友搭公車，肢體不便的輪椅族爭取低底盤公車；視障朋友是靠聽廣播，可舉紙牌請周遭人員協助，聽障朋友因聽不到，最怕看不到公車幾號，車內LED顯示看板也很重要，一旦誤看或沒看清楚可能就錯過下車站。
吳俁之指出，公車內LED燈是業者自行設備，若全面更新經費不小，業者營運狀況不一，不一定有能力購置，會透過政府補助公車汰舊換新時，請業者注意LED顯示看板的設計，讓視障朋友的方便辨視，長期目標可向中央爭取，補助全國公車改善設備。短期目標可以就目前問題先改善。
李啟維表示台南目前並沒有捷運，公車是唯一的大眾運輸，如何提升搭乘公車服務資訊品質，還有公車站牌資訊LED燈很多都故障沒有功能，都應一併維護改善，讓民眾搭乘公車更便利，增加大家搭乘公車意願。
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