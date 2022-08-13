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「Just FUN 新北」國際塗鴉大賽 最高獎5萬元

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
2022「Just FUN 新北」街頭文化節墨路行者國際塗鴉大賽，本次評審台灣塗鴉藝術家DEBE以往作品。圖／新北市文化局提供
2022「Just FUN 新北」街頭文化節墨路行者國際塗鴉大賽，本次評審台灣塗鴉藝術家DEBE以往作品。圖／新北市文化局提供

2022「Just FUN 新北」街頭文化節墨路行者國際塗鴉大賽，將於下周8月20、21日在板橋府中廣場登場，今年決賽主題為老派嘻哈派對，新北文化局提供冠軍獎金5萬元、亞軍2萬5千元等獎金。

墨路行者國際塗鴉大賽首度落腳新北，決賽入選作品獲香港知名塗鴉藝術家Stan高度評價，作品細節技巧熟練、特效豐富等，不少作品已達國際級水平，決賽當天邀請加拿大塗鴉藝術家DABS及台灣塗鴉藝術家DEBE、布雷克等人擔任評審。

墨路行者國際塗鴉大賽冠軍獎金新台幣5萬元，亞軍獎金新台幣2萬5千元，季軍獎金新台幣1萬5千元，最佳人氣獎獎金新台幣1萬元。現場還有MADSTREET狂熱街頭饒舌比賽、街頭嘻哈市集、行動雕像、馬戲、雜耍等各類型街頭藝人大匯演，現場展示2D塗鴉彩繪車。

為振興街頭藝術，新北市文化局於8月20日、9月24日、10月8日推出街頭藝人戶外實境觀摩工作坊，結合2022 Just FUN 新北街頭文化節、街頭藝術活絡展演及新北市眷村文化節等活動，邀請專業講師現場解說街頭展演技巧，提供街頭藝人活動觀摩機會。

除媒合街頭藝人展演機會及補助費用2000元，文化局表示，凡持有北北基桃四市街頭藝人有效證的民眾，皆可申請戶外實境觀摩活動，3場次每團限額18人即日起開放報名。

2022「Just FUN 新北」街頭文化節：https://www.justfun-ntpc.com.tw/

新北市文化局推出街頭藝人戶外實境觀摩工作坊，邀請專業講師現場解說街頭展演技巧。圖／新北市文化局提供
新北市文化局推出街頭藝人戶外實境觀摩工作坊，邀請專業講師現場解說街頭展演技巧。圖／新北市文化局提供

街頭藝人 文化局

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