光復南路因大巨蛋施工路面顛簸 北市議員批如雲霄飛車

台北市議員簡舒培今天表示，台北市政府為了協助大巨蛋完工，近期讓遠雄在光復南路設置地下停車場的專用引道，目前正在施作路型改善工程，但有民眾陳情光復南路該路段因為施工路面顛簸，車輛行經會上下跳動，東西側的高低差達1公尺，若遇大雨恐淹水。北市建管處表示，路面不平將要求改善並開罰，高低差將依現況提出改善方式。

簡舒培下午和大安區華聲里長陳金花及陳情民眾到大巨蛋旁光復南路現場會勘。簡舒培說，遠雄今年6月開始在光復南路施作排水設施，許多路段出現波浪式的凸起，車輛經過就像雲霄飛車一樣，機車騎士甚至會飛起來。

簡舒培說，民眾從7月25日至8月1日8天內就向北市府陳情4次，都得到「未來承造人將於竣工前道路重新鋪設」，完全沒有處理，只有發兩次公文要求遠雄改善光復南路的高低差，不但完全沒效果也不對遠雄開罰，「完全擺爛，遇到遠雄就腿軟」。

簡舒培說，實際到現場測試，利用半米直規測量路面高低差，發現光復南路和忠孝東路上的斑馬線就已有7毫米至10毫米不等的高低差距，但根據「台北市工程施工規範」，路面任兩點最大高低差值不得超過正負6毫米，遠雄儼然違規。

簡舒培說，光復南路東側靠近大巨蛋邊，高程為6.79至7.57公尺不等，西側近華視光復大樓邊，高程為6.40至6.72公尺不等，兩側最大高低差多達1公尺，陳金花說，光復南路東西兩側的高低落差太大，若遇大雨華聲里恐淹水，簡舒培說，柯文哲為了趕著讓大巨蛋順利完工，將台北市民陷於危險中，在地民眾和用路人要如何安心？

建管處表示，已限期遠雄在8月12日改善顛簸狀況，但因今天會勘時仍未完成，將依建築法規定裁罰新台幣1萬8千元，並限期在19日前改善完成，若22日未完成，將可裁罰3萬元並針對施工範圍區域勒令停工。

建管處表示，依建築法規定，承造人在建物施工，不能損及道路等公共設施，若必須損壞應先申報主管機關核准，後續也應修復；至於光復南路出現兩側道路有高低落差有淹水疑慮，新工處、水利處、交工處及建管處將於近期內討論後續改善作為。