成人BNT優先給12至17歲 北市調整預約掛號管道

北市衛生局表示， 為保障12至17歲青少年接種權益，成人BNT疫苗優先提供青少年接種，北市預約平台自第25期起平台BNT疫苗，僅供12至17歲青少年預約接種。

台北市衛生局發布新聞稿表示，依中央流行疫情指揮中心通知，為保障12至17歲青少年接種權益，成人劑型BNT疫苗優先提供青少年接種，北市預約平台自第25期起，BNT疫苗僅供12至17歲青少年預約接種。

衛生局指出，依照衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議決議，青少年族群（12至17歲）建議完成基礎劑接種且無發生嚴重不良反應者，於第2劑基礎劑接種後5個月，接種第3劑（追加劑）。

衛生局表示，目前國內青少年追加劑僅核准接種成人劑型BNT疫苗。台灣已出現散發性BA.5本土個案，依國外研究資料顯示青少年完整接種疫苗有防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染引發的中重症及MIS-C發生，提醒家中如有尚未施打第1、2劑及追加劑之12至17歲青少年，請家長於開學前盡速幫家中青少年預約安排接種。

衛生局說，現行18歲以上成人疫苗有多種廠牌可選擇，除BNT外，還有莫德納、Novavax可選擇，20歲以上成人還有高端疫苗可選擇，提醒符合接種的民眾盡速預約接種；未來預約平台BNT疫苗的開設，將依中央疫苗供應及庫存情形，滾動式調整開放其他對象預約接種。

衛生局指出，現行有意願接種成人劑型BNT的18歲以上市民，仍可於21日前至北市15家合約醫院預約接種。