大巨蛋旁施工釀路面不平淹水 遠雄挨罰1.8萬元

北市議員簡舒培指出，遠雄在光復南路設大巨蛋地下停車場引道，並施作改善路程工程，導致路面落差不平、淹水。建管處表示，開罰遠雄新台幣1萬8000元，若未改善可勒令停工。

民進黨台北市議員簡舒培下午在北市光復南路附近召開記者會指出，接獲多起陳情，指稱光復南路因施工導致路面顛簸，汽機車行經此路段時，車輛會嚴重跳動，恐影響安全。

簡舒培表示，經調閱資料發現，台北市政府核准遠雄在光復南路設置大巨蛋地下停車場引道，因施作排水設施工程，導致經過此路段車輛容易跳動，且光復南路兩側路面還出現高低差，相差最大高度約1公尺。

簡舒培說，附近居民、里長發現此狀況，向她陳情，她詢問北市府，卻遲未對遠雄開罰及要求改善。此外，因光復南路左右路面兩側落差大，遇雨天會淹水，要求北市府改善。

對此，台北市建築管理工程處表示，已限期遠雄在今天改善路面顛簸狀況，但前往會勘時，仍未改善完成，依建築法裁罰新台幣1萬8000元，並限期在19日前改善完畢；若22日仍未完成改善可再裁罰3萬元，並針對施工範圍區域勒令停工。

建管處指出，依建築法規定，承造人在建物施工，不能損及道路、溝渠等公共設施，若需損壞，應先申報主管機關核准，後續也應修復完成。

建管處表示，光復南路兩側道路有高低差，恐造成對側淹水疑慮，將與北市新工處、水利處、交工處近期內進行討論後續改善等作為。