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新北16族原民娃娃族服展 8月13日工作坊DIY吊飾

中央社／ 新北12日電

新北市「16族原住民娃娃風華再現」特展正在板橋435藝文特區浮洲館展出，13日起舉辦工作坊，將教導DIY泰雅族織作專屬個人書籤與吊飾，介紹族群及服飾文化，並製作手織帶。

新北市政府原民局今天表示，「Betunux lukus 織‧藝‧憶 16族原住民娃娃風華再現」特展，正在435藝文特區展出，Betunux lukus為泰雅族語，是美麗衣服的意思。

原民局長羅美菁表示，傳統泰雅族部落，每個家庭都有織布機，女性要會織布才能在臉上文面並嫁娶，過世後才能走過彩虹橋與祖靈相聚。

原民局新聞稿表示，推廣族人自己織族服的理想，上半年與輔仁大學織品服裝學院辦理培力計畫，由擅長服飾設計的老師田宇寧、阮志軍開辦工作坊，指導有興趣的學員學習製作族服。

原民局說，將推出4埸工作坊，可向原民局報名。13日下午的2場工作坊由16族服飾娃娃工作坊學員，到展場欣賞自己與伙伴的作品及分享心得；另由新北市烏來區原住民編織協會理事長高秋梅（PilingYukan），講解泰雅族編織文化，教導利用卡片、針與織線，編織出個人專屬書籤。

高秋梅是新北市無形文化資產的列冊者，極力推動泰雅族織布文化，她從烏來泰雅織女的視角，述說編織文化如何從消隱、重現以至復振烏來屈尺群XO織紋重現。她告訴中央社記者，這幾年擔任部落大學講師，只要有人願意學習，願意傾囊相授。

原民局說，「男狩獵、女織布」為原住民族傳統，傳統禁忌甚至禁止男性碰觸織布工具，但曾獲得原住民工藝師的太魯閣族講師將博‧里漢愛上編織，並承傳編織文化。第3、4場手作工作坊將於20日邀將博‧里漢，分享生命經歷及太魯閣族文化意涵，教大家編織手環。

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