傳愛到貢寮 海洋大學攜手基隆郵局關懷社區

為促進在地連結創造生活價值，國立臺灣海洋大學於今(12)日到貢寮舉行社區推動銀髮膳食營養教育與示範社區送餐活動，並捐贈不鏽鋼便當及餐具共100套，基隆郵局也響應捐贈白米100包，環保餐具也讓社區減少一次性的垃圾，落實源頭減量政策，保護森林及海洋。

海大逗陣來貢寮USR團隊近年來在貢寮的社區和小村落著墨很多，貢寮區有越來越多社區及里辦公室與海大USR團隊共同合作，成為地方議題的有力支持夥伴，並期待團隊能持續為新北市貢寮區的在地產業及社會議題注入更多元、創新的力量，支持地方發展與推進。

此次送餐示範社區選定福連里卯澳社區及福隆里福隆社區，海大莊慶達榮譽講座教授、基隆郵局周哲範局長、福連里吳文益里長、卯澳社區發展協會吳享蓉理事長、福隆里吳憲彰里長、福隆社區發展協會黃連三理事長及前理事長魏高美玉女士也一同參與。

國立台灣海洋大學研發長張文哲說，這三年在貢寮地區，針對偏鄉長者的營養和健康加以照顧，因此也發起送餐計畫，一開始還是用紙盒便當送餐，後來經過團隊建議，希望以環保餐取代，因此才有不銹鋼餐盒再加上海大的冷凍技術，讓送到長者手中的便當，再經過加熱後，依然是新鮮有營養的。

國立台灣海洋大學名譽教授莊慶達說，海大逗陣來貢寮USR團隊來到貢寮卯澳社區，經過有計畫的耕耘，也讓卯澳社區重獲生機，後來也陸續在龍門社區和福隆社區發展，希望帶給在地長者快樂的生活，同時吸引青年留香或返鄉，縮小城鄉差距。

基隆郵局局長周哲範說，因為國立海洋大學和貢寮區公所共同進行的送餐活動，覺得是特別有意義，所以基隆郵局希望能夠一起共襄盛舉，今天帶來優質白米100包，希望長者們吃得更安心更健康。

貢寮區長鍾耀磊說，謝謝國立海洋大學的USR計畫為偏鄉地區注入不少活力，今天更有基隆郵局攜手一同做公益，把愛送到貢寮，讓在地長者可以感受到各界的關心與祝福。