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爭環狀線經營權 新北捷運公司發4點聲明

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
圖／聯合報系資料照
圖／聯合報系資料照

北捷運公司經營環狀線，受託契約至明年1月底到期。對於北捷指出新北未提出具體營運及人力移轉計畫，新北捷運公司提出4點回應，現職人員以「全數移轉」為目標，職務與薪資比照現行，將會辦理說明會，更強調曾於雙北成立溝通平台表達本月成立專案辦公室，尚請北捷配合執行。

新北捷運公司表示，關於環狀線人力移轉，新北市政府已正式函知台北市政府，環運處現職人員以全數移轉為目標。為尊重員工意願，除了臺北捷運公司依勞基法及個人意願優先安置外，其餘員工隨同業務轉調新北捷運公司，相關職務與薪資比照現行，至於福利、津貼及獎金等依照新北捷運公司相關規定辦理為原則。

新北捷運公司指出，已多次於雙北捷運公司會議溝通平台表達，並正式函臺北捷運公司，建議於8月起環狀線南機廠行政大樓共同成立專案辦公室，辦理環狀線人力移轉說明會，啟動移轉作業，尚請臺北捷運公司配合執行。

新北捷運公司說明，人力移轉說明會後，若有不足人力，將進行徵才及訓練，維修證照人員訓練亦協調商請臺北捷運公司代訓，新北環狀線是由臺北捷運公司完成興建單位教育訓練及實際操作後才營運，新北捷運公司也積極協調臺北捷運公司共同協助順利移轉。

有關營運規劃、計畫及相關文件，新北捷運公司已按法令規定備妥，將依《大眾捷運法》相關規定報核及備查。

北捷 捷運

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