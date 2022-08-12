普渡很環保 貢寮靈鷲山不燒金紙供品捐弱勢

貢寮區的靈鷲山道場，今年舉行的水陸空法會，全程近乎環保的方式，不燒金紙，紙本的部分多以數位替代，另外，普渡過後的供品也會給貢寮區公所來統籌，捐給轄區內的弱勢民眾。

農曆七月又是佛教的孝親月，也是一年之中重要的祭典，在這段期間，家家戶戶準備豐盛的供品祭祀無主孤魂，以求社會繁榮、出入平安。然而隨著時代的轉變，快速簡便的電子普渡、ｅ化法會已漸興起，位在貢寮的靈鷲山更是為了環保推行已久。

靈鷲山公關室主任涂彬海說，為響應政府推行的環保政策，從好幾年前就慢慢減少金紙的焚燒量，主要可以減少二氧化碳的排放，一起環保愛地球，今年的水陸空法會，簡單隆重，希望讓普渡也可以很環保。

仁里里長吳勝福說，靈鷲山今年是第29屆的水陸空法會，為響應環保他們也不燒金紙，希望信眾懷著一顆虔誠的心，邀請這些好兄弟來，接受大家的供養，之後他們也會把這些大量的供品，交由區公所來發給弱勢民眾，不造成物資的浪費，既環保又能落實關懷弱勢族群。