機車無處停 汐止新台五公有地增248機車格

汐止新台五路的江山萬里社區有九百多戶，在原本的後門涵洞不能停車後，幾百台的機車找不到地方停，問題很大，所以，新北市議員廖先翔找了公有地爭取撥用，就在一旁的新台五路上，新增近250格的機車格，紓解當地的停車亂象。

崇德里長蘇宏杰說，很感謝議員廖先翔幫社區九百多戶的住戶爭取機車格，早先因為機車位不足，當時有先將路邊停車格部分調整為機車格，先紓解機車族的需求，但還是不夠用，經過廖議員協助後，找到公有地活化，新增了248格的機車格，效果非常的好，數量也很充足，而接下來也會將之前改停放機車的部分，再調整回汽車格，讓汽、機車都有更多的停車空間。

新北市議員廖先翔表示，汐止區新台五路上的江山萬里社區總共有900戶的住戶，機車停放的需求非常的大，過去有很多住戶是將機車停在社區後門的涵洞，後來因為適法性的問題而不能停了，所以，這兩年來住戶都在反應沒有合法的機車格可以使用，所以，在蘇里長的建議下，調查了附近有沒有公有土地可以畫機車格，一開始因為當初汽車格的使用率不是那麼高，所以，先將部分的汽車格改畫機車格，後來汽車的數量也越來越多了，那之後也查到新台五路人行道外側，還有公路總局的土地，最後請市府交通局協助施作路外的機車停車場，讓機車停放在進出時也不用擔心後面新台五路會不會開的比較快的車子，讓附近機車族有足夠及安全的停車空間。

廖先翔指出，除了江山萬里社區，汐止還有很多地方的機車也有停車格數量不足的問題，所以，之前也有在樟樹二路的抽水站旁一塊國有地也是排除佔用設置機車停車格，讓附近居民使用，所以，民眾如果覺得附近車格不夠，想要找地方設置機車停車場的話，也歡迎跟服務處聯絡，會找一下附近還有沒有閒置的公有土地可以活化使用。