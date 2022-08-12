快訊

白宮國安官員：美軍近期將穿越台海、美台將推進貿易談判

機車無處停 汐止新台五公有地增248機車格

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員廖先翔找了公有地爭取撥用，就在一旁的新台五路上，新增近250格的機車格，紓解當地的停車亂象。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員廖先翔找了公有地爭取撥用，就在一旁的新台五路上，新增近250格的機車格，紓解當地的停車亂象。 圖／觀天下有線電視提供

汐止新台五路的江山萬里社區有九百多戶，在原本的後門涵洞不能停車後，幾百台的機車找不到地方停，問題很大，所以，新北市議員廖先翔找了公有地爭取撥用，就在一旁的新台五路上，新增近250格的機車格，紓解當地的停車亂象。

崇德里長蘇宏杰說，很感謝議員廖先翔幫社區九百多戶的住戶爭取機車格，早先因為機車位不足，當時有先將路邊停車格部分調整為機車格，先紓解機車族的需求，但還是不夠用，經過廖議員協助後，找到公有地活化，新增了248格的機車格，效果非常的好，數量也很充足，而接下來也會將之前改停放機車的部分，再調整回汽車格，讓汽、機車都有更多的停車空間。

新北市議員廖先翔表示，汐止區新台五路上的江山萬里社區總共有900戶的住戶，機車停放的需求非常的大，過去有很多住戶是將機車停在社區後門的涵洞，後來因為適法性的問題而不能停了，所以，這兩年來住戶都在反應沒有合法的機車格可以使用，所以，在蘇里長的建議下，調查了附近有沒有公有土地可以畫機車格，一開始因為當初汽車格的使用率不是那麼高，所以，先將部分的汽車格改畫機車格，後來汽車的數量也越來越多了，那之後也查到新台五路人行道外側，還有公路總局的土地，最後請市府交通局協助施作路外的機車停車場，讓機車停放在進出時也不用擔心後面新台五路會不會開的比較快的車子，讓附近機車族有足夠及安全的停車空間。

廖先翔指出，除了江山萬里社區，汐止還有很多地方的機車也有停車格數量不足的問題，所以，之前也有在樟樹二路的抽水站旁一塊國有地也是排除佔用設置機車停車格，讓附近居民使用，所以，民眾如果覺得附近車格不夠，想要找地方設置機車停車場的話，也歡迎跟服務處聯絡，會找一下附近還有沒有閒置的公有土地可以活化使用。

議員 汐止

延伸閱讀

林智堅身陷論文風暴 江怡臻呼籲林佳龍做個勇敢台大人

蘇貞昌視察汐東捷運提4次林佳龍 國民黨團：變造勢大會

長期久佔停車難 汐止大同路增近百收費車格

林佳龍拜訪新北民進黨團 廖先翔批：對新北不用心

相關新聞

防災都更門檻高 新北推2.0加速更新

新北市推動都更三箭，其中防災型都更4年來僅核准17件，因防災型都更必須要所有更新戶同意，才能成功申請，跟危老都更相比相差...

不滿水利署未徵詢 反對北水南引 烏來部落抗議

經濟部水利署辦理強化西部廊道水供管網韌性先導計畫，其中包括南勢溪引水至石門水庫子計畫，但水利署僅與烏來區公所、代表會諮商...

熱死了！ 基隆河連日魚群暴斃

有民眾指出，台北市松山區健康路到內湖區內科園區整段基隆河上，滿滿都是翻肚死魚。北市環保局表示，前天就獲報大佳河濱公園一帶...

環狀線經營將交新北 北捷憂開天窗

環狀線將於明年1月底從北捷移轉至新北捷運公司營運，不過眼看移轉僅剩半年時間，北捷卻在前晚發聲明砲轟新北市政府、新北捷運尚...

新北庇護禮 樸樹打造癮遊咖啡

新北勞工局昨舉行第九屆新北庇護禮發表記者會，由勞工局委託勝利基金會設立的樸樹咖啡樹林店，打造「癮遊咖啡手沖幸福」咖啡濾掛...

參拜賞楓要走好遠 汐止拱北殿爭取公車延駛

汐止區的拱北殿是百年老廟，除了參拜的信徒，每年楓紅的時候，更是吸引好多遊客前往賞楓，不過搭公車的民眾都得從山腳下走十幾分鐘的路程到拱北殿，實在不方便，所以，新北市議員周雅玲、廖先翔服務處、市府交通局等相關單位人員會勘，爭取公車587能夠延駛到拱北殿。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。