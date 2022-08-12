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參拜賞楓要走好遠 汐止拱北殿爭取公車延駛

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區拱北殿爭取公車587能夠延駛到拱北殿，免參拜賞楓要走好遠。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區拱北殿爭取公車587能夠延駛到拱北殿，免參拜賞楓要走好遠。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區的拱北殿是百年老廟，除了參拜的信徒，每年楓紅的時候，更是吸引好多遊客前往賞楓，不過搭公車的民眾都得從山腳下走十幾分鐘的路程到拱北殿，實在不方便，所以，新北市議員周雅玲、廖先翔服務處、市府交通局等相關單位人員會勘，爭取公車587能夠延駛到拱北殿。

拱北殿副總幹事說，社區巴士停辦之後，很多信眾或是遊客想上來拱北殿非常不方便，都要從下面的土地公廟夏天熱冬天又冷，所以，一直請民意代表協助爭取公車能夠開上來。

烘內里長魏語徵也說，其實有很多老人家或是想到拱北殿的遊客都一直在反應，因為走這一段路或是走階梯上來非常不方便，如果有公車開上來，會好很多。

新北市議員廖先翔服務處總顧問廖正良指出，拱北殿是百年老廟，是地方宗教信仰中心，尤其秋季楓紅的時候，可以說是遊客絡譯不絕，之前有社區巴士開上來，後來就取消了，可是從汐萬路到拱北殿的停車場是一段不短的距離，尤其夏天炎熱要走差不多15分鐘，冬天雨又多，所以，很感謝公車業者能夠替鄉親著想，每個六日都有上、下五班的公車開上來拱北殿。

新北市議員周雅玲表示，因為，這一兩年社巴都沒有開上來拱北殿，而拱北殿長久以來是地方信仰中心也是觀光景點，像是楓葉轉紅就吸引很多人來賞楓，那爭取多時的587公車業者也同意以後在每個星期六、日行經五班會開上來拱北殿，會由汐止火車站開到瑞士山莊，也感謝拱北殿提供站牌位置，8/13日這個星期六就會開始行駛。

公車 議員

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