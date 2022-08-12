快訊

白宮國安官員：美軍近期將穿越台海、美台將推進貿易談判

淡水舊社區污水惡臭擾鄰 地方會勘接管解決

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區北新路182巷內舊公寓社區，污水散發出來的惡臭味，新北市議員蔡錦賢及北岸環保公司會勘，將這一處的住戶污水管線納入接管範圍改善。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區北新路182巷內舊公寓社區，污水散發出來的惡臭味，新北市議員蔡錦賢及北岸環保公司會勘，將這一處的住戶污水管線納入接管範圍改善。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區北新路182巷內，有一整排的舊公寓社區，後方長期有家用廢污水排放成小水池，因夏季氣溫炎熱，污水散發出來的惡臭味，讓鄰近的住戶難以忍受。新北市議員蔡錦賢及北岸環保公司會勘，將這一處的住戶污水管線納入接管範圍改善。

北新里長許春榮表示，這一塊廢污水是從北新路182巷這裡的老舊公寓所排放出來，由於這一處沒有納入新北市污水下水道接管處理範圍，因此住家所排放出來的污水還是一樣傳統方式排放，因此也邀請到新北市議員蔡錦賢以及北岸環保公司，新北市水利局等相關單位進行會勘改善。

新北市議員蔡錦賢表示，在會勘之後，發現這一處的污水長期累積造成鄰近住戶的困擾，也要求北岸環保公司將這一處的住戶污水管線納入接管範圍，而工程進行也需要與住戶來討論如何進行，期盼阻斷污水排放到戶外的問題，再找相關單位來清理這一塊積污水，盡快解決不勘其擾的惡臭問題。

污水 議員

延伸閱讀

雲林這部舞台音響車很有愛 下周起載他們「音」遊社區

村里長必讀！ 《里長可以這樣做》社區經營實戰手冊出版

新北21日成立社區心理衛生中心 心靈捕手助抒壓

三芝新庄里核安宣導演練 社區民眾動起來

相關新聞

防災都更門檻高 新北推2.0加速更新

新北市推動都更三箭，其中防災型都更4年來僅核准17件，因防災型都更必須要所有更新戶同意，才能成功申請，跟危老都更相比相差...

不滿水利署未徵詢 反對北水南引 烏來部落抗議

經濟部水利署辦理強化西部廊道水供管網韌性先導計畫，其中包括南勢溪引水至石門水庫子計畫，但水利署僅與烏來區公所、代表會諮商...

熱死了！ 基隆河連日魚群暴斃

有民眾指出，台北市松山區健康路到內湖區內科園區整段基隆河上，滿滿都是翻肚死魚。北市環保局表示，前天就獲報大佳河濱公園一帶...

環狀線經營將交新北 北捷憂開天窗

環狀線將於明年1月底從北捷移轉至新北捷運公司營運，不過眼看移轉僅剩半年時間，北捷卻在前晚發聲明砲轟新北市政府、新北捷運尚...

新北庇護禮 樸樹打造癮遊咖啡

新北勞工局昨舉行第九屆新北庇護禮發表記者會，由勞工局委託勝利基金會設立的樸樹咖啡樹林店，打造「癮遊咖啡手沖幸福」咖啡濾掛...

參拜賞楓要走好遠 汐止拱北殿爭取公車延駛

汐止區的拱北殿是百年老廟，除了參拜的信徒，每年楓紅的時候，更是吸引好多遊客前往賞楓，不過搭公車的民眾都得從山腳下走十幾分鐘的路程到拱北殿，實在不方便，所以，新北市議員周雅玲、廖先翔服務處、市府交通局等相關單位人員會勘，爭取公車587能夠延駛到拱北殿。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。