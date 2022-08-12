淡水舊社區污水惡臭擾鄰 地方會勘接管解決

新北市淡水區北新路182巷內，有一整排的舊公寓社區，後方長期有家用廢污水排放成小水池，因夏季氣溫炎熱，污水散發出來的惡臭味，讓鄰近的住戶難以忍受。新北市議員蔡錦賢及北岸環保公司會勘，將這一處的住戶污水管線納入接管範圍改善。

北新里長許春榮表示，這一塊廢污水是從北新路182巷這裡的老舊公寓所排放出來，由於這一處沒有納入新北市污水下水道接管處理範圍，因此住家所排放出來的污水還是一樣傳統方式排放，因此也邀請到新北市議員蔡錦賢以及北岸環保公司，新北市水利局等相關單位進行會勘改善。

新北市議員蔡錦賢表示，在會勘之後，發現這一處的污水長期累積造成鄰近住戶的困擾，也要求北岸環保公司將這一處的住戶污水管線納入接管範圍，而工程進行也需要與住戶來討論如何進行，期盼阻斷污水排放到戶外的問題，再找相關單位來清理這一塊積污水，盡快解決不勘其擾的惡臭問題。