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北市醫療暴力居全國第二 議員：因疫情護理受暴增四成

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議會下午進行警政衛生部門質詢。記者楊正海／攝影
台北市議會下午進行警政衛生部門質詢。記者楊正海／攝影

北市近年醫療暴力事件頻傳，台北市議員汪志冰下午在議會質詢指出，北市醫療暴力高居全國第二，且這兩年因疫情，護理人員受暴增四成，她建議警察局應檢討巡邏箱設置處，將醫院列為必須設置點，並盡量調整裝於急診室出入口附近。北市警局表示，將於一周內盤查完成，將巡邏箱設於急診室附近。

據醫療暴力通報107年至110年統計，北市共有232件，平均一年58件，僅次於高雄的233件，第三則是台中160件，全台縣市人口最多的新北僅143件排在第四，北市醫院案件數最多的為榮總37件、聯醫仁愛院區30件居次，衛生局統計發生原因以溝通因素占五成一最高。

汪志冰指出，北市醫療暴力通報案件數最多的醫院，其中以暴力型態最高，四成九為言語暴力，且其中最令人值得注意的是受害者部分，自109年起因疫情關係，護理人員受暴案件也增加了四成一，從107、108年的63人增至109、110年的89人，在受害人類別中，護理人員占五成四。

另外，最頻繁發生的地點是在急診室，占比高達五成二。接著為病房、門診。但汪志冰表示，北市45間醫院中，設置警察定點巡邏箱的醫院中僅13間於急診室，其餘多設置在大門，更有3間周遭完全沒有裝設。

她建議警察局應檢討巡邏箱設置處，將醫院列為必須設置點，並盡量調整裝於急診室出入口附近，也須統一訂定且提高醫院的巡查頻率，增加見警率以降低民眾情緒失控或脫序行為。

衛生局表示，已經要求醫院設門禁自制，以及駐警、保全和警民連線，並進行防暴演練，建立警察局簽巡機制。衛生局長黃世傑也說，若能針對溝通技巧改善，也會降低案件。若有警民連線最好，一旦發生事件能立即處理，警民連線非常重要。

市警局長楊源明指出，目前3家醫院完全沒有裝設巡邏箱，也已經設好，其他巡邏箱沒有設在急診室的醫院，會尊重 醫院，並在盤查完後一周內改善完成。市警局也表示，警方若接獲醫院或民眾報案，將立即調派警力前往查處、及時蒐證，並依法從嚴究辦。

北市 衛生局 警察

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