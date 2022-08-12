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率市府機關普度 侯友宜在乖乖寫下「疫情乖乖」
今天是中元節，新北市長侯友宜於今日下午1點率新北市府各機關首長及員工，在市民廣場舉行111年度中元普度祭典。侯友宜也在大包乖乖餅乾寫下祈福字句，保庇市民健康平安、風調雨順及安居樂業。
侯友宜在乖乖袋子上寫下「疫情乖乖下降，平安健康攏會來」、「經濟乖乖，厚日子直直來」、「城市乖乖建設，安居樂業新北來」、「天災乖乖，颱風地牛毋通來」、「交通乖乖發展，三環六線逐日現」。
侯友宜表示，他祈求新北市國泰民安、風調雨順，天災不要進來，尤其疫情可以快速的下降，讓新北市民能夠回到正常的一個生活，這是他衷心的盼望，希望老天賜給他們一個平安快樂的歲月。
新北市秘書處長饒慶鈺表示，普度祭典參與的各機關首長及員工均佩戴口罩，連法師也戴著口罩舉辦儀式，確實做好防疫規定。部分供品也將由社會局捐贈給弱勢家庭，為社會公益盡一份心力。
饒慶鈺表示，祭典同步為「網路普度」的市民祈福消災，環保局為讓民眾兼顧防疫也能安心普度，推出「網路線上普度」，民眾只要到新北市環保局官網首頁進入新北普度專區／網路普度登記(https://www.epd.ntpc.gov.tw/Article?catID=1942)，環保局會統一將登記名單請林口竹林山觀音寺辦理祭祀祈福儀式，安心又便利。
另外環保局呼籲，民眾普度期間「少燒金、燒好金」，紙錢可集中交由清潔隊以淨爐焚燒，也可選購經檢驗符合國家標準（CNS）之金銀紙及香品，可有效減少對環境的影響。
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