第9屆新北庇護禮發布 侯友宜：怕疫情影響盼再創佳績

新北市勞工局舉行第九屆新北庇護禮發表記者會，由勞工局委託勝利基金會設立的樸樹咖啡樹林店，打造「癮遊咖啡手沖幸福」咖啡濾掛包禮盒，希望把咖啡職人對於工作的熱「愛」，透過高品質咖啡的香氣與口味「分享」給大家。

記者會現場，新北市長侯友宜在庇護工場員工教學下，了解咖啡豆的差異，也體驗手沖咖啡的樂趣。侯友宜表示，今年的新北庇護禮邀請良月設計團隊創作禮盒包裝設計、勝利基金會印刷團隊技術合作，與樸樹咖啡樹林店產品三方合作，打造全新的第九屆新北庇護禮咖啡濾掛包禮盒「癮遊咖啡 手沖幸福」。

侯友宜說，今年上半年因為疫情影響，但業績不退反漲了2成、1.2億元，下半年也怕疫情影響，盼能積極打入消費市場再創銷售佳績。

新北庇護代言人莎莎響應率先採購88組新北庇護禮盒，致贈給長期在防疫前線的醫護人員，感謝他們一路以來的辛苦，讓本屆新北庇護禮的誕生更具意義。

勝利基金會董事曾國烈表示，每一份新北庇護禮都是由庇護員工們用心參與製作過程，讓您品嚐美味同時也能感受滿滿的誠意與祝福。每一筆訂單都是對庇護員工最大的支持與鼓勵。