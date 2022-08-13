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新北推咖啡庇護禮盒 莎莎推薦手沖幸福溫度

中央社／ 新北12日電

新北市府勞工局委託勝利基金會設樸樹咖啡樹林店為庇護工場，讓身障者可以安心就業。今天推咖啡濾掛包禮盒，邀藝人莎莎代言，推薦咖啡職人對工作熱愛與手做溫度。

新北市政府勞工局舉行第9屆新北庇護禮發表記者會，推出咖啡濾掛包禮盒，邀藝人莎莎代言，推薦咖啡職人對工作熱愛與手沖咖啡幸福。

莎莎表示，她親自體驗挑選咖啡豆過程，更體會到庇護員工堅持與用心。濾掛式咖啡禮盒每筆訂單，都是對庇護員工最大支援與鼓勵，她自己全力購買88組支持，致贈給長期在防疫前線醫護人員。

勝利基金會董事曾國烈表示，樸樹咖啡培育庇護員工成為「挑豆職人」，聚精會神挑出不良品咖啡豆，堅持保留最高品質咖啡豆，以烘出最有風味咖啡熟豆，展現專注手做溫度。

勝利基金會執行長張英樹說，只要經職業評估認可，具備咖啡工坊所需工作能力，就可進入樸樹咖啡工作，並未特別限定障別，讓他們在社會能自立自強。

他說，基金會從加油、洗車、便利商店到數位設計，不斷拓展身障職就業領域；有些員工因年紀漸長、自然老化，工作能力逐漸下降，但轉往樸樹咖啡工作，反而足以勝任愉快；基金會無論是喜憨兒或老憨兒，都能長期陪伴。

市長侯友宜今天體驗如何挑選咖啡豆訣竅，與庇護員工一同體驗手沖咖啡飄香樂趣。在沖泡過程，迫不及待拿起咖啡壺就要品嚐，被主持人制止說「不要太猴急」，引起現場一陣笑聲。

侯友宜說，新北有27家庇護工場提供522名身障者就業，用心製作各式產品與大家分享。邀莎莎代言人推動，更能吸引消費者關注，一起分享咖啡的愛與幸福，也是中秋節最佳送禮選擇。民眾可到yahoo、PChome、露天、蝦皮購物平台的「新北市庇護工場網路商城」選購。

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