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2022亞太永續行動獎 新北獲Outstanding殊榮

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市府獲得「宜居城市獎」最高榮譽「Outstanding City」殊榮，由新北市長侯友宜代表領獎。圖／新北市環保局提供
新北市府獲得「宜居城市獎」最高榮譽「Outstanding City」殊榮，由新北市長侯友宜代表領獎。圖／新北市環保局提供

台灣永續能源研究基金會今舉行「2022亞太暨台灣永續行動獎」頒獎，新北市獲得宜居城市獎Outstanding City殊榮，新北市長侯友宜代表領獎，侯友宜表示，面對迫在眉睫的全球氣候變遷危機，新北市提出2050淨零碳路徑圖，分階段達成目標，展現長期對抗氣候變遷的決心。

新北市除獲得宜居城市獎Outstanding City殊榮，永續共融性別友善公廁亦獲頒2022 APSAA 亞太永續行動獎銅獎、2022 TSAA 台灣永續行動獎銀獎。侯友宜表示，面對迫在眉睫的全球氣候變遷危機，新北市提出2050淨零碳路徑圖，由運輸、工業、住商各部門策略多管齊下，分階段達成目標，展現長期對抗氣候變遷的決心。

他說，城市建設要具備氣候韌性、城市治理要推動能源轉型，透過國際交流、傾聽青年世代的聲音，新北市氣候變遷及能源對策執行委員會結合產業、學界、NGO與民眾力量，提供不同觀點與思維，引領新北朝向安全、韌性、永續淨零碳目標邁進。

環保局表示，新北市府整合局處資源及量能，每年投入超過200億資金80項重要減碳策略。除推動淨零碳，新北市透過透水保水自治條例，大幅增強都市地區防洪減災能量，並建立防災即時的智慧指揮平台，納管各區山坡地自動監測系統掌握土石流潛勢。

新北市長 氣候變遷 侯友宜

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