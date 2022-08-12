2022亞太永續行動獎 新北獲Outstanding殊榮
台灣永續能源研究基金會今舉行「2022亞太暨台灣永續行動獎」頒獎，新北市獲得宜居城市獎Outstanding City殊榮，新北市長侯友宜代表領獎，侯友宜表示，面對迫在眉睫的全球氣候變遷危機，新北市提出2050淨零碳路徑圖，分階段達成目標，展現長期對抗氣候變遷的決心。
新北市除獲得宜居城市獎Outstanding City殊榮，永續共融性別友善公廁亦獲頒2022 APSAA 亞太永續行動獎銅獎、2022 TSAA 台灣永續行動獎銀獎。侯友宜表示，面對迫在眉睫的全球氣候變遷危機，新北市提出2050淨零碳路徑圖，由運輸、工業、住商各部門策略多管齊下，分階段達成目標，展現長期對抗氣候變遷的決心。
他說，城市建設要具備氣候韌性、城市治理要推動能源轉型，透過國際交流、傾聽青年世代的聲音，新北市氣候變遷及能源對策執行委員會結合產業、學界、NGO與民眾力量，提供不同觀點與思維，引領新北朝向安全、韌性、永續淨零碳目標邁進。
環保局表示，新北市府整合局處資源及量能，每年投入超過200億資金80項重要減碳策略。除推動淨零碳，新北市透過透水保水自治條例，大幅增強都市地區防洪減災能量，並建立防災即時的智慧指揮平台，納管各區山坡地自動監測系統掌握土石流潛勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言