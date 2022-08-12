「誓死抗議到底！」 烏來四部落現身反對北水南引

經濟部水利署辦理強化西部廊道水供管網韌性先導計畫，其中包括南勢溪引水至石門水庫子計畫，但水利署僅與烏來區公所、代表會諮商，烏來當地部落族人未獲得詳細資訊，族人擔心家園遭受侵略破壞，今4部落族人聚集新北市議會強烈表達反對北水南引，高喊「誓死抗議到底」。

「反對北水南引、守護泰雅森林、你要的水源就是我的眼淚、我蓋房子不可以、你破大洞就可以，抗議！」今烏來區烏來部落、桶壁部落、嗱哮部落、德拉楠部落族人在新北市議員馬見帶領下，於新北市議會前抗議水利署。

馬見表示，水利署在沒有經過族人同意情況下，已經開始工程環評，預計今年完成工程可行性評估並取得部落同意，明年完成環評。族人資訊不對等就要求族人同意， 南勢溪水源已經不夠，而且烏來民國55年就被限建，政府說保護水源水量、水質所以不能蓋房子，但政府卻可以動工破大洞，貫穿雪山山脈，破壞祖靈土地，大聲疾呼工程是侵略性大肆破壞，堅決反對北水南引。

烏來部落主席宋福⽣表示，要求水利署諮商必須透過族人，未經族人同意不可動工。嗱哮部落主席⾼江孝懷說，做事情要依法，烏來區整個都是水源保護區，顧名思義不能興建工程，烏來部落不能蓋房子，但政府要挖大洞且長達10幾公里，絕對是破壞生態工程，荒唐又荒謬。

德拉楠部落鄭明光也說，部落的人對這件事非常遺憾，中央做出這愚蠢的事情，剝奪土地祖靈會生氣，誓死抗議到底，族人好不容易保護這塊地，中央水利署這樣做決定嚴肅抗議。

泰雅爾中會部落林韋恩表示，公部門自私自利不顧民意，自行開挖破壞生活環境，工程從南勢溪連貫到三峽、桃園，大肆破壞泰雅族傳統領域不公不義，4部落同胞不拿起獵刀砍殺理性抗爭，但到最後若情勢有需要，原住民還是會抬頭保護土地，保護江山是最重要目的。

南勢溪引⽔至⽯⾨⽔庫計畫由南勢溪上游屯鹿引⽔至⼤豹溪上游⾞寮坑，再由⾞寮坑送⽔到⽯⾨⽔庫上游的澤仁。全程17.2公⾥皆以開鑿隧道越域引⽔⽅式進⾏，影響範圍包含鄰近滿⽉圓、東眼山，總⼯程經費為186億元，⼯期為4.5年。