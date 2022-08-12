連日高溫水溶氧低 北市基隆河「烏仔魚」大量死亡

有民眾爆料，台北市松山區健康路到內湖區內科園區整段基隆河上，滿滿都是翻肚死魚。對此，北市環保局今表示，昨日就獲報大佳河濱公園一帶出現死亡魚群，經調查研判為連日高溫、水中溶氧偏低，導致魚群大量死亡，已加派人力加強清理魚體，恢復水域環境。

北市環保局表示，昨日下午獲報基隆河大佳河濱公園一帶出現死亡魚群，北市府立即啟動緊急應變，經環保局派員至現場查察瞭解狀況，研判為連日高溫、水中溶氧偏低所致。

環保局說，工務局水利工程處目前動員2艘船隻、17位工作人力即刻打撈清除，環保局也請21名清潔隊人力協助撿拾岸際魚體。今日持續加派應變人力與機具，共計動員8艘船隻及逾70名人力，全力加強沿線清理巡檢作業，儘速恢復基隆河水域環境。

環保局說明，昨日下午獲報基隆河大佳河濱公園一帶有死魚情事，立即派遣稽查人員沿岸巡查，未發現有汙染偷排情形，現場檢測水溫達31.3度，溶氧3毫克/升、pH值7.45及重金屬快篩均屬正常。

環保局指出，死亡魚群為單一魚種「烏仔魚」，魚體外觀正常，惟有口部張大缺氧樣態，經查8月8日至10日，北市連續發布高溫熱浪預警，基隆河自動連續監測水質溶氧最低小於1毫克/升情形，研判此次死魚事件為連日高溫、水中溶氧偏低所致。

環保局表示，近期包括新北市汐止基隆河、桃園市中壢老街溪、臺中市梧棲大排及高雄市前鎮河等地區，也陸續傳有因為高溫、水中溶氧不足，導致魚群死亡事件。