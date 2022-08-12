午後雷雨頻繁 北市大地處籲民眾避開危險水域

受全球氣候變遷影響，即使過了立秋台灣仍異常炎熱，北市工務局提醒，11月底前仍然是防汛期間，為對流雨及颱風好發時節，民眾戲水時應避開危險水域，溪溝水域活動近水不親水，也要隨時留意水面混濁、水流加速或溪流齊頭水漲等警訊，避免意外發生。

北市大地工程處表示，溪溝水域暗藏的危險無所不在，汛期期間山區易有瞬間強降雨，會導致溪水暴漲，鄰近任何水域時務必注意自身安全，此外，市府也在台北市歷年曾發生溺水案件、遊客眾多或風險較高之水域，設立防溺告示牌，並定期巡檢告示牌及救生設施。

大地處提醒，民眾野外活動應隨時留意水面混濁、水流加速或溪流齊頭水漲等警訊；若不慎遇意外事故，應保持冷靜善用周圍設施，爭取關鍵救援時效。

大地處說，根據中央氣象局氣資料顯示，今年8月份之後，由於季風低壓槽較為活躍，造成發展熱帶擾動或颱風的機會增加，近期午後可能有局部短暫雷陣雨的發生，尤其山區可能有致災性降雨，外出旅遊從事水域相關活動時要隨時注意安全，透過APP即時參考最新氣象資訊。

大地處表示，北市已完成土石流防災整備工作，包含巡勘觀測本市轄內的50條土石流潛勢溪流，逐戶拜訪保全住戶通報防災訊息，並對里民辦理土石流防災宣導及兵棋推演等。山區民眾應加強戒備，務必檢視居家周邊擋土牆及排水設施狀況，降低颱風及豪雨所帶來的災害。

台北市政府消防局今年也特別將「台北市行動防災 App」改版優化，讓操作更簡單直覺，介接中央及地方監測站，可查詢土石流區域、河川水位、雨量、空氣品質等日常數據、道路及閘門即時影像，公告台北市防災地圖，即時推播獲取重要通知及災害警示場域，民眾可善用科技防災。