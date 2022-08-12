改變心意延後訪問雲林 侯友宜祝張麗善早日康復
雲林縣長張麗善確診COVID-19，新北市長侯友宜將延後訪問雲林，侯友宜說，祝張麗善早日康復，也盼兩縣市營養午餐蔬菜供應的合作更緊密，品質更好。
張麗善今天在臉書貼文指出，昨天晚上覺得不舒服，咳嗽喉嚨痛，快篩為陽性，與醫師視訊診療，確定感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），展開居家隔離。
雲林縣政府新聞處上午告知新北市府聯絡窗口，農業單位原回應侯友宜參訪行程不變，但後來進一步聯繫，確定延後參訪，日期尚未敲定。
新北市府新聞局長張愛晶表示，侯友宜明天上午原預定訪視雲林縣廖瑞生有機農場，瞭解營養午餐契作有機蔬菜種植情形，為新北學童健康把關；因雲林縣長張麗善確診，因此延後參訪，讓張麗善好好休養。
侯友宜上午參加第9屆新北庇護禮發表記者會後接受聯訪，他告訴中央社記者，祝福張麗善早日康復，也期盼一起讓雲林縣、新北市的各項合作推動更好。
侯友宜說，市府希望有機蔬菜的契作產量更大、品質更好，透過成本、價格、源頭管理、產銷規定，可以在學校開學後，為新北40萬學童營養午餐及健康把關。
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