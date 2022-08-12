新北市府要拿回環狀線經營權但未提計畫 北捷憂開天窗

台北捷運公司經營環狀線，受託契約至明年1月底到期，只剩約半年時間，北捷今天表示，新北市政府想拿回經營權，至今未提出具體的營運和人力移轉計畫，讓北捷擔憂契約到期後經營開天窗，呼籲新北市政府有積極具體作為。台北市長柯文哲今天說，談判需要時間，不管如何至少現在正常運作，民眾還能搭車就好。

北捷發布新聞稿表示，北捷經營環狀線受託契約至明年1月30日，距今僅剩約半年時間，雖然新北市政府表示環狀線現職人員將以全數移轉為目標，但新北市政府想拿回經營權，至今未提出具體的營運計畫及人力移轉計畫，讓北捷憂心明年1月31日開始，環狀線經營是否將開天窗？雙北市民乘車權益如何得到保證？

北捷表示，以過去經驗為例，為了經營新路線，通車前2年即進行營運計畫及人力規劃準備，至於維持營運最關鍵的行控中心人員，至少在半年前進駐熟悉系統運作；各類運務、維修人員依法均須具備證照，為取得證照，需接受嚴格訓練，並經過實際上線研習，才能確保系統順利運轉及服務品質。

北捷表示，新北市政府規劃現職人員全數移轉，但現有營運團隊扣除將歸建北捷的人力，剩餘人力並不足以接手營運，若新北市及新北捷運公司無法及時完成人才招募及培訓，不禁讓人懷疑新北市是否只是空喊接管？

北捷表示，由於契約屆期已進入倒數計時，北捷呼籲新北市儘快提出營運及人力移轉計畫，以利後續接手營運系統及提供旅客服務，新北捷應說明現在具有運務證照營運人力有幾人？具有維修證照有幾人？光有接手經營的企圖心對營運並無任何實質幫助，北捷認為旅客安全不應只是華麗口號，應有更積極具體作為。

台北市副市長黃珊珊今天受訪時表示，兩個城市正在協商，接手營運權並不容易，副市長彭振聲和新北市協商中，若北捷的人員要到新北捷也要協商，雙北會妥善處理，這不可能由一個城市片面處理。

柯文哲出席活動前被媒體問到是否有和新北市長侯友宜討論環狀線，柯文哲說不管如何反正現在環狀線現在還在正常運作，談判需要時間，至少現在正常運作，反正現在可以搭車就好，「你管他的」。

柯文哲說，這個太複雜，若環狀線只有一段就算了，但還牽涉到北環、南環和東環，現在北環南環東環都還沒蓋好，一時之間要做什麼決策也不容易。