五子棋搭定點錄製 呈現城市中衝突與攻防

新北市板橋435藝文特區，8月邀請藝術家推出兩檔個展，以數位影像及聲音創作為主軸，帶領觀眾從外在城市的生活流動，穿梭深入自我內心的想像世界。個展中藝術家以棋盤展現城市發展，搭配定點錄製影像，模擬城市節流動，透過科技讓展演有更多不同呈現。

藝術家林語桐錄像音樂創作個展《宇宙流》，展覽從圍棋的佈局作戰形式發展，對弈時以棋盤中心為主要發展點，注重在棋盤上進行大範圍布局經營。將棋局對應至城市發展，從繁榮中心點向外擴展，而作息交替、新舊衝突，也一如黑白棋子的攻防來往。

擅長音樂演奏創作的藝術家林語桐，將長時間定點錄製的城市影像，搭配自行創作的數位電子音樂，模擬城市中各種節奏的頻率流動，電子音獨有的神祕聽覺感受，也讓展覽散發如同在宇宙悠遊的迷幻氛圍。

另外，影音裝置計畫展《巢》，由煙花宇宙數位音像工作室，展間播放著多彩絢爛循環投影影像，象徵創作者內心所面臨體會的恐懼、壓迫等心情變化，而由貼有投影膜的壓克力片所組構的兩座大型弧狀牆裝置，就像是能容納自己的巢，觀眾在其中體驗生活中的不適，也能重新平撫內心的情緒。