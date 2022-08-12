快訊

白宮國安官員：美軍近期將穿越台海、美台將推進貿易談判

聽新聞
test
0:00 / 0:00

五子棋搭定點錄製 呈現城市中衝突與攻防

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
《宇宙流》展覽將棋局對應至城市發展，從繁榮中心點向外擴展，而作息交替、新舊衝突，也一如黑白棋子的攻防來往。圖／新北市文化局提供
《宇宙流》展覽將棋局對應至城市發展，從繁榮中心點向外擴展，而作息交替、新舊衝突，也一如黑白棋子的攻防來往。圖／新北市文化局提供

新北市板橋435藝文特區，8月邀請藝術家推出兩檔個展，以數位影像及聲音創作為主軸，帶領觀眾從外在城市的生活流動，穿梭深入自我內心的想像世界。個展中藝術家以棋盤展現城市發展，搭配定點錄製影像，模擬城市節流動，透過科技讓展演有更多不同呈現。

藝術家林語桐錄像音樂創作個展《宇宙流》，展覽從圍棋的佈局作戰形式發展，對弈時以棋盤中心為主要發展點，注重在棋盤上進行大範圍布局經營。將棋局對應至城市發展，從繁榮中心點向外擴展，而作息交替、新舊衝突，也一如黑白棋子的攻防來往。

擅長音樂演奏創作的藝術家林語桐，將長時間定點錄製的城市影像，搭配自行創作的數位電子音樂，模擬城市中各種節奏的頻率流動，電子音獨有的神祕聽覺感受，也讓展覽散發如同在宇宙悠遊的迷幻氛圍。

另外，影音裝置計畫展《巢》，由煙花宇宙數位音像工作室，展間播放著多彩絢爛循環投影影像，象徵創作者內心所面臨體會的恐懼、壓迫等心情變化，而由貼有投影膜的壓克力片所組構的兩座大型弧狀牆裝置，就像是能容納自己的巢，觀眾在其中體驗生活中的不適，也能重新平撫內心的情緒。

新北市文化局表示，現今新媒體科技藝術在展演領域中蓬勃發展，藝術創作透過電子數位科技的運算，讓展演得以擁有更多超乎想像的呈現可能。435藝文特區此次在暑假檔期，以新媒體藝術為主題推出藝術家個展，希望能提供親子家庭一同體驗「沉浸式展演」機會，分享駐村藝術家的創作成果。

《巢》影音裝置計畫展，由煙花宇宙數位音像工作室，重現曾獲第十九屆台新藝術獎提名，及110年全國美術展綜合媒材類入圍的數位投影藝術裝置。圖／新北市文化局提供
《巢》影音裝置計畫展，由煙花宇宙數位音像工作室，重現曾獲第十九屆台新藝術獎提名，及110年全國美術展綜合媒材類入圍的數位投影藝術裝置。圖／新北市文化局提供

藝術家 新媒體

延伸閱讀

研調示警駭客鎖定區塊鏈 下半年恐現元宇宙資安事件

2022苗北藝術節10月起9展演接棒登場

保守看待購買元宇宙土地 庫班：史上最蠢的事

獨／阿嬤MOVE為孫拍照...碰！24萬陶藝品慘粉碎

相關新聞

防災都更門檻高 新北推2.0加速更新

新北市推動都更三箭，其中防災型都更4年來僅核准17件，因防災型都更必須要所有更新戶同意，才能成功申請，跟危老都更相比相差...

不滿水利署未徵詢 反對北水南引 烏來部落抗議

經濟部水利署辦理強化西部廊道水供管網韌性先導計畫，其中包括南勢溪引水至石門水庫子計畫，但水利署僅與烏來區公所、代表會諮商...

熱死了！ 基隆河連日魚群暴斃

有民眾指出，台北市松山區健康路到內湖區內科園區整段基隆河上，滿滿都是翻肚死魚。北市環保局表示，前天就獲報大佳河濱公園一帶...

環狀線經營將交新北 北捷憂開天窗

環狀線將於明年1月底從北捷移轉至新北捷運公司營運，不過眼看移轉僅剩半年時間，北捷卻在前晚發聲明砲轟新北市政府、新北捷運尚...

新北庇護禮 樸樹打造癮遊咖啡

新北勞工局昨舉行第九屆新北庇護禮發表記者會，由勞工局委託勝利基金會設立的樸樹咖啡樹林店，打造「癮遊咖啡手沖幸福」咖啡濾掛...

參拜賞楓要走好遠 汐止拱北殿爭取公車延駛

汐止區的拱北殿是百年老廟，除了參拜的信徒，每年楓紅的時候，更是吸引好多遊客前往賞楓，不過搭公車的民眾都得從山腳下走十幾分鐘的路程到拱北殿，實在不方便，所以，新北市議員周雅玲、廖先翔服務處、市府交通局等相關單位人員會勘，爭取公車587能夠延駛到拱北殿。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。