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新北21日成立社區心理衛生中心 心靈捕手助抒壓

中央社／ 新北11日電

新北市衛生局今天表示，8月21日將成立首座社區心理衛生中心，有專屬空間與專業心理師，結合社區社會福利資源，有諮詢或舉辦課程，提供民眾更抒壓與多元學習管道。

新北市府衛生局心理衛生科長杜仲傑下午接受中央社記者電訪表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，改變大眾生活模式；求職就業、老人照顧、托育就養等問題，都讓許多人喘不過氣，後疫情時代，日常生活如何紓解壓力相當重要。

他說，多數民眾對求助心理師或前往身心科就診，仍諱疾忌醫。市府協助民眾更容易獲得心理衛生服務，參考美國與澳洲規劃，計畫在民國114年前，在全市設置7處社區心理衛生中心。

杜仲傑表示，現況新北市心理衛生中心設置在衛生局，接受電話諮詢或預約前往衛生所服務，預計21日在新店區央北社會住宅成立首座社區心理衛生中心。有別於現況，有獨立空間與專業人員，成為民眾求助入口，並與民眾建立親近、信任感，透過「去標籤化」鼓勵民眾接受專業心理師服務與身心科資源。

杜仲傑說，社區心理衛生中心扮演社會安全網夥伴角色，除外展服務高危險群個案危機處理及轉介追蹤，也是民眾心靈捕手，辦理心理衛生教育與預防，鼓勵學生認識情緒、關心彼此，心理師協助處理情緒上困擾。

衛生局表示，社區心理衛生中心將辦理正向轉念、孕產憂鬱、正向教養及網路成癮、孩子情緒處理等主題課程，提供多元化學習管道，讓市民面對生活壓力更能調適自己。

衛生局 疫情

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