環狀線經營權半年後交新北 北市：還沒收到計畫

台北捷運公司今天表示，經營環狀線的受託契約於明年1月30日到期，距今約只剩半年，新北市府雖表示以現職人員全部轉移為目標，但至今未提具體的經營與人力轉移計畫。

台北捷運公司發布新聞稿指出，台北捷運公司經營捷運環狀線，受託契約至民國112年1月30日到期，距離現在僅剩約半年時間。

北捷指出，新北市政府雖表示環狀線現職人員將以全數移轉為目標，但新北市政府想拿回經營權，至今未提出具體的營運計畫及人力移轉計畫，北捷憂心明年1月31日開始，環狀線經營是否將開天窗、誰來保證雙北市民乘車權益？

北捷表示，以北捷過去經驗為例，為經營新路線，通車前2年即進行營運計畫及人力規劃準備，至於維持營運最關鍵的行控中心人員，至少要在半年前進駐熟悉系統運作。

北捷指出，各類運務、維修人員依法也均須具備證照，為取得證照，需接受嚴格訓練，並經過實際上線研習，才能確保系統順利運轉及服務品質。

北捷表示，新北市政府雖以環狀線現職人員將以全數移轉為目標，但現有營運團隊扣除將歸建北捷的人力，剩餘人力並不足以接手營運。若新北市及新北捷運公司無法及時完成人才招募及培訓，不禁讓人懷疑，新北市是否只是空喊接管？

北捷呼籲新北市，盡快提出營運及人力移轉計畫，新北捷運現在具有運務證照營運人力有幾人？具有維修證照又有幾人？新北市光有接手經營的企圖心，但對於營運並無任何實質幫助，旅客的安全不應該僅是華麗口號，應有更積極具體作為。

新北市政府捷運工程局今年6月6日指出，雙北有共識，捷運環狀線於112年1月31日收回由新北大眾捷運股份有限公司營運，將啟動實質交接程序，並徵詢現有200多名員工意願。