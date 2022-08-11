快訊

防資安攻擊 公共電子看板禁用陸製資通產品

考生快來查…大學分發入學今放榜 錄取率預估再創新高

滬哈工坊開跑 淡水環境藝術踩街10月1日登場

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
滬哈藝術工作坊成立開工，淡水區長巫宗仁率領團隊舉辦簡單祈福儀式，今年踩街主題也會融入馬偕故事。 圖／紅樹林有線電視提供
滬哈藝術工作坊成立開工，淡水區長巫宗仁率領團隊舉辦簡單祈福儀式，今年踩街主題也會融入馬偕故事。 圖／紅樹林有線電視提供

一年一度的淡水藝文大盛事，淡水環境藝術節踩街活動，將要在今年10月1日登場，今年的滬哈藝術工作坊也成立開工，淡水區長巫宗仁率領團隊舉辦簡單祈福儀式，今年踩街主題也會融入馬偕故事。

今年的環境藝術踩街以「焚而不燬藝術踩街」為主題，表達馬偕充滿故事性的精神，而這次工作坊的啟動，將會召集所有的參藝術家以及淡水地方學校社區社團，來進行一系列的課程以及道具製作，而今年道具也非常特別，不僅是加入了馬偕故事元素，還會加入防疫實事，更加的貼近這2年的生活。

藝術節計畫統籌蕭淑蓉說，去年因為疫情關係影響了淡水環境藝術節的舉辦，而今年非常開心可以搭配馬偕來台150週年，因此踩街內容非常豐富，有包括了馬偕當初所引進性別平等的女權、馬偕在醫療貢獻以及農作物種類的引進，都會用大型道具以趣味的方式呈現。

區長巫宗仁表示，今年是馬偕來台150週年，因此踩街主題也會融入馬偕故事，讓市民感受到充滿藝術文化故事的淡水踩街。

淡水 藝術節

延伸閱讀

淡水北投里溪畔髒亂點 地方盼規劃綠美化

淡水民生里廣場涵洞修復 地方休閒更安全

風景最優美、戰術最重要 國軍八億改建淡水營區決標

新北市府推系列活動 淡水福容飯店訂房率飆高

相關新聞

北市循環杯安全存疑 僅用1.6萬次

北市府為推動循環杯系統，自去年10月至今年7月已投入超過7百萬，但累積會員總人數僅3716人，使用人次為1萬6440次，...

反對南勢溪引水計畫 烏來部落今抗議

水利署規畫「南勢溪引水至石門水庫」，將從南勢溪上游屯鹿引水至大豹溪上游車寮坑，再由車寮坑送水到石門水庫上游的澤仁，烏來泰...

泰山市場2騎士慘摔 市場處遭批不當回事

新北市泰山公有市場昨天連續發生2名市民騎車打滑摔倒，原來是有人不慎打翻清潔劑，其中邱姓市民摔斷牙，議員陳明義痛批市場處對...

黃承國飯店違建6年未拆 時力痛批

前國策顧問、民進黨北市黨部前主委黃承國經營的「星靓點花園飯店」婚宴餐廳，2016年被檢舉6處違建後，2018年再被查報，...

夜間紅線停車 新北增到85路段

新北市約有汽車105萬輛，但汽車停車位僅11萬5056個，不少老舊社區因無地下停車場，民眾臨停紅線卻屢遭開單，里長向新北...

台北蓋水 特色人孔蓋展出

北市水利處昨起在市政大樓1樓中庭舉辦「2022彩繪特色人孔設計成果展」，展期至8月15日，現場展示實體24款雨水人孔模型...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。