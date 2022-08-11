滬哈工坊開跑 淡水環境藝術踩街10月1日登場

一年一度的淡水藝文大盛事，淡水環境藝術節踩街活動，將要在今年10月1日登場，今年的滬哈藝術工作坊也成立開工，淡水區長巫宗仁率領團隊舉辦簡單祈福儀式，今年踩街主題也會融入馬偕故事。

今年的環境藝術踩街以「焚而不燬藝術踩街」為主題，表達馬偕充滿故事性的精神，而這次工作坊的啟動，將會召集所有的參藝術家以及淡水地方學校社區社團，來進行一系列的課程以及道具製作，而今年道具也非常特別，不僅是加入了馬偕故事元素，還會加入防疫實事，更加的貼近這2年的生活。

藝術節計畫統籌蕭淑蓉說，去年因為疫情關係影響了淡水環境藝術節的舉辦，而今年非常開心可以搭配馬偕來台150週年，因此踩街內容非常豐富，有包括了馬偕當初所引進性別平等的女權、馬偕在醫療貢獻以及農作物種類的引進，都會用大型道具以趣味的方式呈現。

區長巫宗仁表示，今年是馬偕來台150週年，因此踩街主題也會融入馬偕故事，讓市民感受到充滿藝術文化故事的淡水踩街。