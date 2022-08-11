福隆假日必塞車有解 中央擬另闢新路改善

貢寮區福隆是知名的觀光地區，福隆沙灘、火車站前的主要道路「興隆路」僅兩線道，常常造成交通擁塞，讓地方和遊客是抱怨連連，今(11)日交通部公路總局就到的方進行說明會，擬另闢新路改善，讓這難解之題似乎出現曙光。

福隆里長吳憲彰表示，以中央提出的方案，直接以現有濱海公路加以拓寬是最快速的方式，但是兩邊建築必須面臨到拆遷，影響的層面甚大，因此地方堅決反對，另外提出的新建外環道路提案，雖然要花費的經費多，工程時程較長，但卻是可以將福隆地區的交通問題一勞永逸的解決。

市議員林裔綺服務處執行長顏世雄說，這兩三年來疫情的期間，民眾不能出國，東北角地區也成國旅的首選，但是大量人車和車潮難以消化，也讓福隆地區的交通出現瓶頸，感謝公路總局到地方來開說明會，也讓民眾了解方案內容，他們的一個經濟能夠更相對的提升也讓觀光客來到這個地方能夠享受一個很好的一個旅遊的品質。

公路總局第一養護工程處處長陳俊堯說，福隆地區觀光活動非常盛行，尤其現在暑假期間人潮多，交通常常是動彈不得，公路總局也不斷進行交通措施改善，但為解決難解的交通問題，長遠之計還是要做改道拓寬的工程，今日的說明會上，民眾對於新建外環道路的方案是樂觀其成，後續也將針對此方案進行評估，希望能長期解決福隆地區的交通問題。