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淡北道增關渡新橋 洪孟楷：可打通雙北路網

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
興建「關渡新橋」，立委洪孟楷表示，關渡新橋建設更可以打通雙北間路網。 圖／紅樹林有線電視提供
興建「關渡新橋」，立委洪孟楷表示，關渡新橋建設更可以打通雙北間路網。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水河北側沿河平面道路行政院長蘇貞昌與新北市長侯友宜視察淡北道路時，確定核定補助經費55億，當中還包括興建「關渡新橋」，可分流前往三重、蘆洲以及64號快速道路的車流。對此立委洪孟楷表示，關渡新橋建設更可以打通雙北間路網。

立委洪孟楷表示，當初淡北道與台北市溝通的折衷方案就是規劃出這一座關渡新橋來紓解台北段車流，這一次在行政院補助55億經費當中，有18億是要進行關渡新橋的建設，而這一座新橋是要在現有的關渡橋位置附近新建一座連結淡北道台北段通往跨過淡水河往龍米路，未來更規劃打通隧道連結64快速道路。

立委洪孟楷指出，在新北市府團隊不斷與台北市協調溝通，以及在地市議員民意代表持續奔走下，現在終於看到曙光，因此現在也希望淡北道路能夠優先施做，2年半的工期若可以如期完工，在淡江大橋於2024年開通之後，接著淡北道路接續完工，再來關渡新橋的完成，不僅解決淡水北海岸的塞車問題，更可以建構雙北之間完整的路網。

新北市長 淡水河 洪孟楷

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