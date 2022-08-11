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金山忠義路瓶頸改善完成 交通安全再提升

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山區忠義路第二階段改善工程完成，市議員白珮茹與區長廖武輝會勘工程。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區忠義路第二階段改善工程完成，市議員白珮茹與區長廖武輝會勘工程。 圖／紅樹林有線電視提供

金山區忠義路是永興里居民出入主要幹道，卻因為路口彎道狹小，形成交通瓶頸，經市議員白珮茹及永興里長建議下，金山區公所於110年9月完成第一階段增設避車空間工程，今年8月再進行第二階段改善工程，完工後提供民眾安全舒適回家道路。

永興里長許瑞林指出，路口這一段原本因為路幅狹小難以會車，社區巴士不願來設站，擔心會車會發生危險，去年在市議員白珮茹協助下，金山公所進行避車空間工程，終於讓社區巴士設站點並安全通行，如今路口彎道處再拓寬，可以說是讓居民與社區巴士出入都更安全。

市議員白珮茹提及，在改善工程前，路口交通瓶頸，會車不易且時常因視線不良造成擦撞危險，好在在里長建議下，經由金山區公所的工程協助，有了避車空間，今年再次予以拓寬，提供民眾一個安全回家的路，使在地居民出入，不論外出買菜、洽公，開車還是搭乘社區巴士都更加便捷。

金山區長廖武輝說，第二階段工程增設長度10.8公尺、道路寬度增加2公尺，並使用箱涵加蓋來拓寬路面，保持原有排水功能並達到道路拓寬的目的，改善後除增加用路人道路寬度，提供車輛安全會車空間，更讓社區接駁巴士及候車民眾用路上更安全舒適、有保障，也讓永興里居民的居住環境大提升。

金山 巴士 議員

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