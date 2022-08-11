三芝新庄里核安宣導演練 社區民眾動起來

新北市三芝區公所於三和社區天幕籃球場辦理「111年核子事故區域防災社區民眾防護宣導暨演練」，首次導入防災社區共同參與，讓在核子事故發生時，藉由社區的力量讓社區民眾第一時間進行疏散掩蔽及獲得物資資源。

三芝區位處核一廠緊急計畫區內有圓山、橫山、茂長及新庄4個里，以往皆由4里輪流負責辦理演練，今年為導入防災社區，須由具新北市防災社區認證標章之里別擔綱演出。因此，三芝區公所特別邀請新庄里防災社區擔任主演里，另外也請今年由公所輔導推動的茂長里自主防災社區參與觀摩。

三芝區長王立文表示，這次演練結合防災社區編組，由林文章里長擔任指揮官，帶領防災社區組織成員進行演練。在核子事故警報發放後，指揮官隨即召集防災社區組織成員，進駐新庄里災害應變中心，進行核子事故緊急應變作為，針對核子事故警報發放、防災社區集結啟動、弱勢民眾訪視與協助物資發放及民眾疏散等10個狀況進行演練，過程超逼真，讓參演民眾體驗當核子事故發生時，啟動防護行動的臨場感，也讓民眾可以更熟悉複合式災害發生時自主防災社區的防救災運作機制和緊急應變程序。

為使區內民眾瞭解核子事故防護行動流程及內容及疏散作業之集結點、防護站與收容所等規劃情形，演練前藉由互動式宣導傳達民眾防護教育，演練時模擬核子事故發生情境，讓參演民眾在逼真的演練中，培養冷靜面對的應變能力。

新北市政府消防局股長呂宸緯表示，目前核能一廠與核能二廠一號機均已進入除役階段，遂將核安逐里演習轉型為以防災社區為主體之核安宣導演練，透過這次演練整合緊急應變計畫區內防災社區能量，期透過自助、互助、公助的力量，以更完備核子事故民眾防護行動推動工作。