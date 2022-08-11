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新北再推五大必玩河濱遊戲場 「熊猴森樂園」網路聲量第一

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
高灘處說明，新北最好玩首推「熊猴森樂園」，是全台最大共融全齡堤坡樂園，由台灣生態動物意象及森林派對嘉年華為設計理念，結合遊具及堤坡地景，31座溜滑梯及100組的遊具設施充滿趣味及具挑戰刺激性。圖／新北高灘處提供
高灘處說明，新北最好玩首推「熊猴森樂園」，是全台最大共融全齡堤坡樂園，由台灣生態動物意象及森林派對嘉年華為設計理念，結合遊具及堤坡地景，31座溜滑梯及100組的遊具設施充滿趣味及具挑戰刺激性。圖／新北高灘處提供

暑假已過一半，新北有不少河濱遊樂場是親子家庭出遊的最愛，新北高灘處統計人氣最高的前五名，網路討論度排名依序為三重熊猴森樂園、海世界水樂園、新店陽光遊戲場、汐止星際遊戲場、八里十三行文化公園遊戲場等，且都能免費暢遊，其中水設施只開放至9月底，可把握時間體驗。

高灘處說明，新北最好玩首推「熊猴森樂園」，是全台最大共融全齡堤坡樂園，由台灣生態動物意象及森林派對嘉年華為設計理念，結合遊具及堤坡地景，31座溜滑梯及100組的遊具設施充滿趣味及具挑戰刺激性。

一旁暑假限定的「海世界水樂園」也很讚，占地1500平方公尺，以台灣周邊海洋生物為主題，打造7大台灣特色水中生物，共有12種親水設施，吸引更多大小孩來此清涼一夏，高灘處近日更升級水質維護管理標準，比照新北衛生局規範游泳業之酸鹼值及自由餘氯標準，每日定時檢測。

新店「陽光遊戲場」以「陽光綠洲」為主題，六大特色區，包含自由闖蕩區、樹鄰遊戲區、沙坑體驗區、綠蔭森活區、綠地野餐區、蝶型水道區，兼具特色、共融、全齡、水陸空三棲，其中戲水區蝶型水道，以友善無障礙路徑串聯水霧、落瀑水盤等可以一次體驗9種玩水。

緊鄰星光橋佔地1.3公頃的「星際遊戲場」是全國唯一以八大行星為主題的全齡共融遊戲場，有水星戲水區、土星沙坑區、木星遊戲區、亮眼的金星遊戲區、地球遊戲區、海王星體健區、火星籃球場、太陽溜冰場、還有適合銀髮族的天王星樂齡區；燈光設計更讓夜間呈現科技星光效果。

「十三行文化公園兒童遊戲場」為八里指標景點，共融式的鞦韆、翹翹板、天旋地轉等設施，更利用公園內既有高低差約7.6公尺的大草坡，陶罐意象20公尺的磨石子滑梯以及滑草場，以及考古為主題的尋寶沙坑，為北台灣第一座結合文化探索與環境地貌的兒童共融遊戲場。

高灘處補充，新北所有河濱公園的遊戲場皆為免費使用，戲水設施今年將開放至9月底，高灘處會持續嚴格把關水質到最後一刻，提醒家長們注意開放時間，讓孩子的暑假過得清涼又安全。

「海世界水樂園」共有12種親水設施，新北高灘處近日更升級水質維護管理標準，比照新北衛生局規範游泳業之酸鹼值及自由餘氯標準，每日定時檢測。圖／新北高灘處提供
「海世界水樂園」共有12種親水設施，新北高灘處近日更升級水質維護管理標準，比照新北衛生局規範游泳業之酸鹼值及自由餘氯標準，每日定時檢測。圖／新北高灘處提供
新店「陽光遊戲場」以「陽光綠洲」為主題，六大特色區，其中戲水區蝶型水道，以友善無障礙路徑串聯水霧、落瀑水盤等可以一次體驗9種玩水。圖／新北高灘處提供
新店「陽光遊戲場」以「陽光綠洲」為主題，六大特色區，其中戲水區蝶型水道，以友善無障礙路徑串聯水霧、落瀑水盤等可以一次體驗9種玩水。圖／新北高灘處提供
「海世界水樂園」也很讚，占地1500平方公尺，以台灣周邊海洋生物為主題，打造7大台灣特色水中生物，共有12種親水設施，吸引更多大小孩來此清涼一夏。圖／新北高灘處提供
「海世界水樂園」也很讚，占地1500平方公尺，以台灣周邊海洋生物為主題，打造7大台灣特色水中生物，共有12種親水設施，吸引更多大小孩來此清涼一夏。圖／新北高灘處提供
緊鄰星光橋佔地1.3公頃的「星際遊戲場」是全國唯一以八大行星為主題的全齡共融遊戲場，有水星戲水區、土星沙坑區、木星遊戲區、亮眼的金星遊戲區、地球遊戲區、海王星體健區、火星籃球場、太陽溜冰場、還有適合銀髮族的天王星樂齡區。圖／新北高灘處提供
緊鄰星光橋佔地1.3公頃的「星際遊戲場」是全國唯一以八大行星為主題的全齡共融遊戲場，有水星戲水區、土星沙坑區、木星遊戲區、亮眼的金星遊戲區、地球遊戲區、海王星體健區、火星籃球場、太陽溜冰場、還有適合銀髮族的天王星樂齡區。圖／新北高灘處提供

新北 水質 十三行

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