影／任內行動治理最後一站 侯友宜感謝給機會為里民服務

新北市長侯友宜今赴板橋連辦2場行動治理，也是侯從任內行動治理的最後一站。回顧過去3年行動治理成果，侯友宜感謝新北1032位里長，每位都全力以赴盡心盡力，「給我很多機會直接為里民服務。」

侯友宜上任後每年舉辦行動治理座談，現已辦168場次，也被外界視為固樁基層行程。適逢選舉年今年5月初從永和開跑，中間一度因疫情喊卡，直到6月中旬才重啟，而今日在板橋連辦2場座談，也是侯友宜任內行動治理最後一站。

被問及過去3年行動治理成果，侯友宜說非常感謝新北1032位里長，對新北市的大大小小的事情，每位全力以赴盡心盡力，不管是建設、關懷還是防疫，都站在第一線，跟公所、市府團隊站在同一陣線打拚。

侯友宜說，這三年多來里長幫忙很多事，「也給我很多機會直接為里民服務」，區長們帶領的團隊，與里長緊密結合，從市長、市政團隊、區公所到里長都是一家人，一起努力、打拚，過程沒有做到好的，會繼續努力。