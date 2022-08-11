中央開放3.5米單行道設停車場 北市停管處：樂觀其成
不少都會區都面臨停車空間不足的問題，為解決停車問題，交通部今公告修法，放寬「路幅3.5公尺」以上的單行道，經地方主管機關認可，可設置臨時路外停車場基地，8月13日起上路。對此，台北市停管處表示，放寬後不會對行車造成影響，因此樂觀其成，也能解決北市停車問題。
交通部現行規定，提供小型車停放停車場，路幅寬度應達6公尺以上。但經地方主管機關認定無礙行車及安全者，得為5公尺以上。台北市停車管理工程處表示，交通部在修法前有事先問過各地方政府意見，停管處認為放寬到3.5公尺的單行道，對行車沒有特別的影響，也樂觀其成。
停管處指出，過去規定是在5公尺以上才能設立停車場，也沒特別寫單行道、雙行道，4公尺的也沒辦法蓋停車場，開放後可以利用的閒置空地變多，才改成雙向5公尺以上、單行道3.5公尺以上，盼解決都會區停車問題。
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