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英仙座流星雨登場 陽明山等路段彈性交管

中央社／ 台北11日電
英仙座流星雨。圖／台北天文館提供
英仙座流星雨。圖／台北天文館提供

三大流星雨之一的英仙座流星雨將登場。台北市交通大隊今天表示，預期陽明山湧入觀星車潮，即起將視仰德大道等路段車流狀況，執行彈性交管勤務。

台北市立天文館指出，即便今年極大期碰上滿月，以火流星著名的英仙座流星雨仍精彩可期，每小時數量上看百顆，11日至14日都適合觀賞。

據台北市立天文科學教育館天象預報，英仙座流星雨活躍日期為7月17日至8月24日，極大期發生在8月12日深夜至13日黎明前，越接近極大期可見流星數越多。

台北市警察局交通大隊今天發布新聞資料表示，英仙座流星雨將登場，預期陽明山可能湧入觀星人、車潮，即起將視現場交通狀況，彈性規劃交通疏導及管制勤務。

警方指出，交通疏導勤務及彈性管制路段，包含仰德大道、至誠路沿線路口、擎天崗及冷水坑，並視天氣及交通實際情形，彈性實施仰德大道交通管制。

警方提醒，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，觀賞流星雨民眾仍要保持適當社交距離及戴口罩，此外，捷運劍潭站一號出口北側有規劃「士林-陽明山計程車共乘」可供利用，自行開車駕駛可收聽警察廣播電台掌握路況。

流星雨 北市 仰德大道

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