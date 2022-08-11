聽新聞
test
0:00 / 0:00
英仙座流星雨登場 陽明山等路段彈性交管
三大流星雨之一的英仙座流星雨將登場。台北市交通大隊今天表示，預期陽明山湧入觀星車潮，即起將視仰德大道等路段車流狀況，執行彈性交管勤務。
台北市立天文館指出，即便今年極大期碰上滿月，以火流星著名的英仙座流星雨仍精彩可期，每小時數量上看百顆，11日至14日都適合觀賞。
據台北市立天文科學教育館天象預報，英仙座流星雨活躍日期為7月17日至8月24日，極大期發生在8月12日深夜至13日黎明前，越接近極大期可見流星數越多。
台北市警察局交通大隊今天發布新聞資料表示，英仙座流星雨將登場，預期陽明山可能湧入觀星人、車潮，即起將視現場交通狀況，彈性規劃交通疏導及管制勤務。
警方指出，交通疏導勤務及彈性管制路段，包含仰德大道、至誠路沿線路口、擎天崗及冷水坑，並視天氣及交通實際情形，彈性實施仰德大道交通管制。
警方提醒，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，觀賞流星雨民眾仍要保持適當社交距離及戴口罩，此外，捷運劍潭站一號出口北側有規劃「士林-陽明山計程車共乘」可供利用，自行開車駕駛可收聽警察廣播電台掌握路況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言