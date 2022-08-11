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影／泰山市場5小時內連兩摔 新北市場處遭批「不當一回事」

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
上午11點邱姓民眾再度於市場車道出口處摔車。圖／新北市警方提供
上午11點邱姓民眾再度於市場車道出口處摔車。圖／新北市警方提供

新北市泰山公有市場今天上午6點許，王姓民眾騎車經過時打滑摔車，市議員陳明義接獲通報趕抵現場，經了解為民眾不慎將清潔劑打翻導致，並通知市場處妥善處理，怎料事隔5小時又有邱姓民眾摔斷牙，陳明義痛批市場處對於民眾摔車不當一回事，不要等到嚴重才收尾。

今日早上6時及11時許，分別有王姓及邱姓民眾到泰山公有市場地下一樓停車場牽車，剛騎車出地下室時輪胎突然打滑，連人帶車慘摔在地，全身多處擦挫傷，仔細一看地上竟有疑似清潔劑沖洗後的殘留液體，兩人自行前往醫院就醫，後於11時、13時許向警方報案。

警方調查後發現昨晚間21時許有機車騎士行經時腳踏墊上的瓶裝物不慎掉落，導致瓶內疑似清潔劑漏出，但未清理即離去，後於11日凌晨2時許潘男路過以清水沖洗，導致地面都是清潔劑，因而導致民眾行經時打滑摔車。

新北市議員陳明義則批評，今上午6點54分接獲王姓騎士陳情，7點1分就通知市場處處長、7點29分就趕抵現場，並在現場等候廠商協助，並要求市場處妥善處理，未清理乾淨前不要開放，怎料才隔5小時又有女子摔車更導致斷牙。

陳明義批評，市場處的態度就是不當一回事，如果民眾摔到腦震盪怎麼辦？不把民眾發生的小事認真看待，就會發生大事。

五泰林議員參選人李宇翔批評，很顯然侯市府對於民眾在意的小事情不夠重視，才會導致接連兩位民眾接連摔車，呼籲侯市府不要只重視拚選舉，更需重視與民眾貼切的生活事。

新北市市場處則表示，第一位民眾摔車後市場處已要求廠商清理，但因現場水很多，導致地面上的環氧樹脂止滑效果變差，發生第二位民眾摔車後則趕緊撲上木屑止滑。後續將對受傷民眾，以廠商的保險進行關切、理賠。

陳明義 議員

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