南勢溪引水至石門水庫 烏來部落抗議影響生態

「南勢溪引水至石門水庫」計畫，引發烏來泰雅族人抗議，認為將嚴重影響地方生態及雙北居民用水權益，號召各界明至新北市議會前集結陳抗。烏來區公所表示，現還在環評階段，且還須經部落大會，地方享有充分同意權及否決權，請居民冷靜以對。

水利署規畫「南勢溪引水至石門水庫」，將由南勢溪上游屯鹿引水至大豹溪上游車寮坑，再由車寮坑送水到石門水庫上游的澤仁，引發烏來泰雅族人抗議，認為程17.2公里皆以開鑿隧道之越域引水，將嚴重影響地方生態，是不當取用烏來原鄉的原住民族領域山林土地及水資源。

生態工法基金會、荒野保護協會等團體認為，水利署在雙北核心水源保護區烏來做大型隧道引水工程，相較於下游青潭接管等方案，南勢溪穿山隧道工程金額最高、環境破壞也最大，運輸大型機具及砂石等行駛還要大幅拓寬烏來到福山的道路，颱風一來必定大規模崩塌。

在地族人及各團體呼籲，水利署應放棄在水源命脈南勢溪引水，認真評估其他方案，尤其這牽涉到烏來原住民族生存權，及雙北650萬居民的用水權益，烏來部落居民也將於明下午一時赴新北市議會陳抗，守護烏來無可取代的生態活水。

烏來區公所表示，水利署因應近日氣候變遷，才討論透過區域水管網串連，將各區供水瓶頸打通，提升區域供水能力；該案目前還在環評階段，並預計明年底完成評估，水利署會遵照「原住民基本法」規定，待環評結果送達行政院前，地方都享有充分同意權及否決權。

烏來區公所指出，水利署並未跳過重要的部落會議諮商而逕自做工程規畫設計及發包，而除環評及部落會議外，道路開挖申請及交管計畫審定也要到117年6月才會完成，一切都是審慎執行，因此呼籲區民冷靜以對，公所一定會為大家權益及地方永續把關。

新北市議員馬見表示，當地很早就被畫為水源保護區，族人要蓋房子也被限制，如今工程要在山中打一個大洞卻可以，這是哪門子的水源保護？工程要評估也沒跟族人告知及溝通就「侵門踏戶」，如果族人們不答應又何需後續評估及規畫？政府如此作為叫族人如何冷靜。