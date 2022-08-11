北市花475萬推循環杯 僅3700人加會員遭批成效差

台北市環保局宣布，今年12月1日起，全市2206家飲料店禁用一次性塑膠杯，改用其他材質取代、自備環保杯及建立循環杯系統，但北市議員耿葳指出，北市預估政策實施後每月減少633萬個塑膠杯，但循環杯上線後每月使用不到2000人次，推行效果不佳，要求積極推廣並公開循環杯清消相關資訊，使民眾更能安心使用。

環保署規定各地方政府需在2024年12月31日前，提報限用一次用塑膠飲料杯期程，北市府率先宣布，自今年12月1日起，全市2206家飲料店如五十嵐、清心福全等，不能再用一次用塑膠飲料杯，要求業者儘早評估可替代材質、鼓勵民眾自備環保杯，以及建立循環杯系統。

北市環保局為響應2050淨零碳排目標與源頭減塑，推出循環杯服務，並在公館商圈麥當勞、COMEBUY與7-11等25處店家，以及站前商圈33處據點，免費提供循環杯隨借隨還。

但耿葳指出，統計2021年10月至12月止，市府為循環杯系統已投入258萬3818元，但僅吸引1711人加入會員，使用人次3153次；今年1月至7月止花費475萬元，會員總人數為3716人，僅增加2005人，使用人次為1萬6440次。以會員數換算，2021年10月至12月止，每人政策成本為1510元、2022年1月至7月止，每人政策成本為1278元。

耿葳表示，相信未來會員人數會逐漸增加，但環保局對外宣稱今年12月起全市禁用一次性塑膠杯，預估每年可以減少7600萬個塑膠杯，等於每月平均需減少633萬個塑膠杯，但現在環保杯已上路10個月，每月平均使用次數僅1959次，成長速度太慢，推行成效不佳。

耿葳進一步指出，除了使用意願過低，民眾也對循環杯清洗過程、杯子材質等有疑慮。先前詢問環保局有關循環杯製作材質、洗淨過程影片、有無做過重金屬化驗等，但只得到做過大腸桿菌檢驗的回覆。

耿葳表示，循環杯屬於食品容器，需要符合食品器具容器包裝衛生標準第6條，認為政策上路時，環保局應了解管轄杯子是否符合安全的疑慮，不只是要環保，還要顧及民眾食品安全。

環保局長劉銘龍表示，會盡快公開上述要求的資料，循環杯清洗影片部分，將會重新拍攝較為精美的影片並積極對外宣導，讓民眾可以更安心使用。