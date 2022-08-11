北市12行政區24款特色人孔展開跑 看展抽人孔蓋杯墊

北市水利處今起在市政大樓1樓中庭舉辦「2022彩繪特色人孔設計成果展」，展期至8月15日，現場展示實體24款雨水人孔模型。水利處表示，希望透過這個展覽，讓民眾感受北市公共工程結合城市美學的獨特魅力。

水利處長陳郭正表示，雖然水利工程的本質是硬底的技術，但更需要柔軟的介面來跟民眾溝通，這些年，水利處在河濱公園、生態濕地、城市美學的領域上多所經營，就是期盼讓市民對水利工程不再只有硬梆梆的印象。

陳郭正舉例，「台北蓋水」計畫，就是以雨水人孔蓋為展現平台，為市容增添許多藝術氣息，來拉近民眾與水利工程的距離。

北市水利處說，2019年水利處開始推動「台北蓋水」( 蓋水為台語「很美」的諧音）專案，邀請專業設計團隊，分別為南港、萬華、大同與中正等4個行政區，第一期打造了8款特色人孔蓋，去年第二期再為北投、士林、中山、松山、內湖、信義、大安及文山區等8個行政區，創作16款特色人孔蓋，前後共24款的特色人孔蓋，都會在這次展覽中全套展出。