新北籲中央正視林口交流道匝道流標問題 要求加速推動

國道1號林口交流道改善工程已發包7次均流標，新北市交通局呼籲中央針對重大公共工程多次招標無法成功決標原因予以重視，尤其近年來國內多項工程因缺工、大宗物料成本上揚，流標情形嚴重，中央應重視工程經費、工期及營建風險分擔等原因，並請中央持續加速推動林口交流道改善工程流標原因檢討及發包作業。

交通局長鍾鳴時指出，林口交流道改善工程完工後，可望改善林口、龜山地區聯外交通，完工後國道1號林口A南出匝道因增設匝道協助車流分流，交通量有所減少，新增南出左轉龜山地區匝道可協助原匝道分流約31%之交通量、北入匝道可協助原匝道分流約30%之交通量，而文化一路與林口A南出匝道口整體路口服務水準由E級提升為C級。

交通局指出，為鼓勵民眾多使用大眾運輸工具減少私人運具使用，交通部路政司依交通部長王國材今年5月23日指示研議後，將於明日召開機捷納入1280定期票第二次協商會議，據悉桃捷公司也持續就機場捷運轉乘優惠方案進行討論，以吸引更多民眾搭乘，同時提升機場捷運運量。

交通局補充，另外，市府為了為減輕林口交流道改善工程施工期間衝擊，會在施工交維部分全力協助，避免塞車情形變得更加嚴重。