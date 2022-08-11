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林口文化廣場親水噴泉明開放 提供小朋友玩水消暑
位於新北市林口區的林口文化廣場，明天起將開放池底親水噴泉給小朋友們玩水消暑，林口區公所表示，林口文化廣場位於林口文化三路、忠孝路口，開放時段為每日上午11點到下午15點 ，整點噴水10分鐘，下午15點至19點自整點起，每20分鐘噴水一次，每次8分鐘。
林口區長藍品畯表示，林口文化工場原本是停車場用地，早期規劃是作為停車場及滯洪池使用，後來市議員蔡淑君建議，將滯洪池部分增設戲水設施，水利局於2018年增設設施，後續交由公所維護，考量到身障朋友玩樂的需求，2020年又另外增設了無障礙坡道。
藍品畯表示，噴水設施每年6月中下旬會視天候狀況開放民眾使用，原則上開放到9月底，因是固定時段進行噴灑，因此今年也新裝設水龍頭及儲水桶，讓小朋友們在非噴灑時段一樣可以用自有的玩水設備玩樂。
藍品畯表示，噴水設施底下有過濾池，使用過的水都會過濾，是以游泳池的標準來做檢測，小朋友們可以安心玩耍，另外提醒，小朋友玩水時要穿著止滑的鞋子，除了防燙防滑也防刮。
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