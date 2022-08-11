北市四平商圈購物節開跑 10元就能扭到買一送二優惠券

台北市四平商圈今天起至9月2日推出「想BUY就BUY購物節」活動，活動期間在商圈設置「四平公主扭轉幸福」趣味扭蛋機，只要用10元硬幣就能參加，隨機扭出「買一送二」、「買二送一」、「消費滿390抵50元」等好康優惠，台北市副市長黃珊珊說，希望大家多在台北市消費。

黃珊珊表示，四平陽光商圈橫跨松江路與建國北路，四平街更是深受女性上班族青睞，女性的衣物、珠寶、鞋子、包包及飾品等一應俱全。

北市商業處之前輔導四平商圈辦理活動深獲消費者好評，今年輔導商圈舉辦「四平想BUY就BUY購物節」，透過各種活動及多樣商圈優惠，展現商圈活力與創意，帶動商圈經濟發展。

四平商圈徒步區發展協會理事長陳永成表示，為提振商圈商機，今天更在現場特別推出「四平SHOES樂」趣味踢鞋大賽，現場聚集50組參賽者同台競技，比賽內容十分趣味，前3名還能拿到3000元、2000元及1000元四平享樂券，

陳永成說，「四平公主扭轉幸福」趣味扭蛋機則以銅板價格提供各式優惠及20種「職場金句」給民眾，湊齊相同職場金句的民眾即可前往指定店家折抵100元消費，就是要讓民眾可以用優惠價格享受四平商圈的優質商品，此外也在商圈設置「職場金句牌」，透過詼諧、厭世的語錄，喚起上班族的認同感，並使遊客留下新奇印象。