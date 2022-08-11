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林口交流道流標7次 中央遭批 林佳龍：沒必要爭功諉過
林口交流道流標7次，新北市府指出是缺工缺料所影響，中央應要檢討發包工程。民進黨新北市長參選人林佳龍認為，這件事沒必要爭功諉過，大家應坐下來好好討論，訂出合理可行的標案內容，解決問題。
林佳龍說，這不需要大家爭功諉過，林口交流道能夠增設，他投入很多心力，既然流標就好好檢討，這次已經增加預算及未來完工時間，市場的缺工缺料、物價上漲確實會墊高成本，應該邀集投標業者坐下來討論，訂出合理可行的標案內容，讓投標者有合理的利潤，政府也可以協助他們解決行政障礙。
林佳龍指出，他過去擔任交通部長時，淡江大橋、桃機第三航廈也都流標7次以上，後來都一一解決，所以不要本位主義，大家坐下來，把利害關係人關心的問題解決，一定能找到出路可走。
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