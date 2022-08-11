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只要不影響安全、救災 侯友宜：晚上10點後紅線不開單

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
福德里長劉慧琳說，這邊住宅通常沒有地下停車場，在自家騎樓或旁邊停車，卻常因紅線停車遭惡意檢舉，一次檢舉就是一整條巷道。圖／劉慧琳提供
福德里長劉慧琳說，這邊住宅通常沒有地下停車場，在自家騎樓或旁邊停車，卻常因紅線停車遭惡意檢舉，一次檢舉就是一整條巷道。圖／劉慧琳提供

新北市長侯友宜今日上午赴板橋行動治理座談，里長針對紅線停車、停車位不足，盼市府提出解決方案，希望警局不要再開單。侯友宜說，只要不影響救災逃生通道，當然可以給民眾方便，里長也可以去立牌「晚上10點後紅線不開單，有什麼關係？」市警局說，經會勘後公所設牌允許深夜紅線停車，就不會再去開單。

新北板橋開發早、住宅多為老舊社區，福德里長劉慧琳說，這邊住宅通常沒有地下停車場，在自家騎樓前停車卻常因紅線停車遭惡意檢舉，一次檢舉就是一整條巷道，但住戶停車並未佔用或阻礙道路，盼警察局遇到這種案件能夠不要開單。

橋中里長李旻樺也針對停車問題指出，浮州地區因都市計畫仍在進行中，缺乏公共建設及汽機車停車空間，民眾停在巷子裡，晚上還被叫起來牽車移車，甚至早上要去上班發現車被拖吊。

侯友宜則說，交通安全第一，若安全無法顧或消防車無法過，或讓車輛、行人無法過，這些車還是要開單。若安全、行車通過都沒問題，當然會給民眾方便，甚至里長可以去立牌，「晚上10點後紅線不開單，有什麼關係？」不少里長們聽到後，現場拍手讚同。

警察局長黃宗仁表示，民眾若深夜10點開始至早上7至8點在紅線停車，會去現場看是否影響交通，通常以勸導方式取代開單，若里長後續跟公所、警局會勘後，設牌標示可以晚上紅線停車的話，就不會再去開單。另外，從今年6月1日起，全台警局不再受理民眾檢舉，若有重複檢舉也會在了解情況後以勸導為主。

福德里長劉慧琳說，住戶停車並未佔用或阻礙道路，盼警察局遇到這種案件能夠不要開單。圖／劉慧琳提供
福德里長劉慧琳說，住戶停車並未佔用或阻礙道路，盼警察局遇到這種案件能夠不要開單。圖／劉慧琳提供

新北市長 侯友宜 2022大選

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