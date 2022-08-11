黃承國餐廳違建6年未拆 時代力量批「遇天道盟就轉彎」
前國策顧問、民進黨北市黨部前主委黃承國於台北市文山區開設的「星靓點花園飯店」婚宴餐廳頗受在地民眾歡迎，但該飯店2016年被檢舉6處違建後，2018年再被查報5處違建，至今仍未拆除，時代力量台北市3名議員參選人質疑，北市府面對天道盟、政黨派系大老就轉彎，除要求北市府盡快處理，更向民進黨台北市長參選人陳時中喊話，面對重要樁腳能否優先顧及公安。
時代力量港湖區議員參選人陳志明、士北區議員參選人劉仕傑、松信區議員參選人林柏勛今於星靓點花園飯店召開「天道盟違建不敢拆 公權力不彰金悲哀」記者會，痛批北市府公權力面對天道盟、政黨派系大老違建就不敢拆，讓星靓點花園飯店違建自2018年至迄今，已過6年卻遲未拆除。
劉仕傑指出，查詢北市建管處官網，該飯店至少存有6處違建，早在2016年11月就有民眾向市府檢舉，包含飯店的水晶教堂、鐘樓、噴水池、圓形違建等，建照尚未取得前就使用，2018年7月取得使照後仍依違反建築法裁罰6萬5865元，但圓形違建至今尚未申請補照，形同放任違建存在長達6年。
另2018年9月市府再度查報該飯店5處違建，包含外牆裝飾物、電梯、雨遮、金屬構造物、頂樓違建，但至今違建仍未拆除，也尚未結案。林柏勛表示，上述違建均已排定強制拆除2次以上，該補照的違建也沒補照，卻依然不動如山，質疑遲未拆除的原因究竟為何。
陳志明進一步表示，民眾對面被檢方認證「天道盟」的黃承國有所顧忌，難道公權力站在天道盟違建的前面也軟腳？還是不敢拆政黨派系大老的違建？陳志明也向3名台北市長參選人喊話，尤其是陳時中，是否能承諾面對重要樁腳，若危及公安的違建，上任後將優先拆除？
陳志明指出，2018年北市議會就層針對該飯店違建提出質疑，台北市長柯文哲當時還承諾會成立專案小組調查，但現在看來，專案小組似乎沒什麼用，呼籲北市府盡快說明，不要讓民眾認為法律遇到天道盟或派系大老就會轉彎。
建管處說明，新靚點花園餐廳有6處違建查報在案，其中4樓頂違建己於2020年拆除，另5處違建經業者補辦執照，目前已分別領得2019年的建造執照及2022年的廣告物使用執照，但其中冷卻水塔、不鏽鋼水塔、西側外牆飾板等違建非屬該執照許可範圍，市府已限期業者於今年9月初自行拆除改善，若逾期未拆，將由建管處派員強制拆除。
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