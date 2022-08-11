林口交流道7度流標 侯友宜指缺工缺料要中央想想辦法

林口交流道增設匝道工程多次流標，到昨日為止已7度流標，也成為新北市長侯友宜、民進黨新北市長參選人林佳龍交鋒的議題。侯友宜今日表示，工程碰上缺工缺料，發包壓力大，盼中央重視這項議題，看發包工程、經費是否要調整，讓發包順利。

侯友宜今赴板橋辦行動治理，會前受訪被問及林口交流道多次流標。侯說，台灣這段時間碰上缺工缺料，發包過程壓力很大，工程多次流標，盼中央重視這樣的議題，看發包方向、經費要不要調整，如何做好讓發包順利。

侯友宜說，林口交流道對林口人非常急迫的工程，希望交通部好好努力，讓施作順利展開。

而林佳龍競辦拋出4政策目標、20政策願景，再度要求公開辯論，侯友宜說，新北在都會型態有很多面向，對新北市長來說要一步一腳印去實踐，像是在板橋舉辦行動治理，極力解決板橋市民的問題，當前的問題需要市長親自跟大家努力把事情做好，最後這幾個月會把握市長的任期，把一些做的夠好的事情改進調整過來。

至於國民黨副主席夏立言率團赴中訪問，侯友宜認為，在今年的關鍵時刻，出訪行程「可以好好思考一下。」