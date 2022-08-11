快訊

防資安攻擊 公共電子看板禁用陸製資通產品

考生快來查…大學分發入學今放榜 錄取率預估再創新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林口交流道7度流標 侯友宜指缺工缺料要中央想想辦法

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
侯友宜今赴板橋辦行動治理，會前受訪被問及林口交流道多次流標。記者劉懿萱／攝影
侯友宜今赴板橋辦行動治理，會前受訪被問及林口交流道多次流標。記者劉懿萱／攝影

林口交流道增設匝道工程多次流標，到昨日為止已7度流標，也成為新北市長侯友宜、民進黨新北市長參選人林佳龍交鋒的議題。侯友宜今日表示，工程碰上缺工缺料，發包壓力大，盼中央重視這項議題，看發包工程、經費是否要調整，讓發包順利。

侯友宜今赴板橋辦行動治理，會前受訪被問及林口交流道多次流標。侯說，台灣這段時間碰上缺工缺料，發包過程壓力很大，工程多次流標，盼中央重視這樣的議題，看發包方向、經費要不要調整，如何做好讓發包順利。

侯友宜說，林口交流道對林口人非常急迫的工程，希望交通部好好努力，讓施作順利展開。

而林佳龍競辦拋出4政策目標、20政策願景，再度要求公開辯論，侯友宜說，新北在都會型態有很多面向，對新北市長來說要一步一腳印去實踐，像是在板橋舉辦行動治理，極力解決板橋市民的問題，當前的問題需要市長親自跟大家努力把事情做好，最後這幾個月會把握市長的任期，把一些做的夠好的事情改進調整過來。

至於國民黨副主席夏立言率團赴中訪問，侯友宜認為，在今年的關鍵時刻，出訪行程「可以好好思考一下。」

新北市長 侯友宜 2022大選

延伸閱讀

新北被批賣社宅用地 戴湘儀：林佳龍打臉中央社宅政策

謝國樑合體侯友宜看板曝光 主打作伙把基隆捷運蓋起來

向侯友宜下戰帖 林佳龍競辦公布4政策、20願景

影／承包商找里長當保證人 租地問題在侯友宜前爆氣

相關新聞

北市循環杯安全存疑 僅用1.6萬次

北市府為推動循環杯系統，自去年10月至今年7月已投入超過7百萬，但累積會員總人數僅3716人，使用人次為1萬6440次，...

反對南勢溪引水計畫 烏來部落今抗議

水利署規畫「南勢溪引水至石門水庫」，將從南勢溪上游屯鹿引水至大豹溪上游車寮坑，再由車寮坑送水到石門水庫上游的澤仁，烏來泰...

泰山市場2騎士慘摔 市場處遭批不當回事

新北市泰山公有市場昨天連續發生2名市民騎車打滑摔倒，原來是有人不慎打翻清潔劑，其中邱姓市民摔斷牙，議員陳明義痛批市場處對...

黃承國飯店違建6年未拆 時力痛批

前國策顧問、民進黨北市黨部前主委黃承國經營的「星靓點花園飯店」婚宴餐廳，2016年被檢舉6處違建後，2018年再被查報，...

夜間紅線停車 新北增到85路段

新北市約有汽車105萬輛，但汽車停車位僅11萬5056個，不少老舊社區因無地下停車場，民眾臨停紅線卻屢遭開單，里長向新北...

台北蓋水 特色人孔蓋展出

北市水利處昨起在市政大樓1樓中庭舉辦「2022彩繪特色人孔設計成果展」，展期至8月15日，現場展示實體24款雨水人孔模型...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。