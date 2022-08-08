侯友宜裁示新建中和納骨塔 盼里長們別又嫌太近

新北市長侯友宜今在中和連辦兩場行動治理座談，會中殯葬處提案在現有中和納骨塔旁新建一座。民政局則說，將利用現有納骨堂旁素地新建，預計能提供1萬以上櫃位及2000以上牌位。侯友宜裁示，要求民政局要盡快做，也盼各位里長不要又嫌蓋新建的納骨塔離太近，「不能這樣，該做還是要做。」

侯友宜今日赴中和辦理2場行動治理座談，會中殯葬處提案，因中和納骨堂迄今已逾40年，3萬餘櫃位及4000多個牌位已用罄，建議規畫新建納骨塔。民政局說，考量地方長年之納骨塔使用需求，經殯葬處評估，可先完成都市計畫個案變更程序後，利用現有納骨堂旁素地約265平方公尺範圍新建一座納骨塔，最快4年可完成，預計能提供1萬以上櫃位及2000以上牌位，目前已完成中和納骨堂擴建可行性評估。

侯友宜也要求民政局盡快做，也盼各位里長不要又嫌蓋離新建的納骨塔太近，「不能這樣，該做還是要做。」另外會中也關注汙水下水道工程、停車場興設、巷弄空地利用、路口監視系統及員山路車輛違規停放問題，侯友宜表示，里長們的提案不只是第一線心聲，也是讓市政進步的重要推進器，各局處務盡全力解決地方需求。

上午的座談會中，頂南里長謝森儒希望市府能盡快完成南勢區部分里的汙水下水道工程，以避免成為登革熱及屈公病病媒蚊孳生源。水利局表示，新店溪流域汙水道系統第三期實施計畫已於今年核定，頂南里及南勢區一帶位於第三期第3標及第4標範圍，目前第三期工程營建署設計規畫中，完成後將加速發包作業。

福和里長簡健翔表示，希望能妥善規畫里內水源路7巷及29巷間空地，並建議漳和國中操場能規畫地下停車場。工務局表示，經會勘確認該土地使用分區為道路用地，在無法規畫作為公園或擺放體健設施，目前公所已完成機車停車格供民眾使用；另針對校園興建停車場，教育局表示，該校羽球館目前規畫拆除整建，里長建議規畫地下停車場已請交通局提供專業評估意見。

下午座談會中，文元里長吳欣怡表示，里內員山路146-4號前及員山路146巷口常有隨意停放電動車、腳踏車或廢棄車輛情事，希望能協助處理改善。警察局表示，案址鄰近勝利市場，有車流及人潮聚集情況，除加強取締外，遇有廢棄車輛即會張貼清理通知書，於清理期限期滿後仍未移置者，移請環境保護局執行移置作業，此外，中和分局也會針對上揭地點周遭區域及附近外籍人士易聚集場所，加強宣導相關交通法令，如發現違規停放情事，會立即依法取締。