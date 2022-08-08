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「2022新北市友善人行環境」論壇 邀產官學界共同磋商

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜今日在「2022新北市友善人行環境」論壇與產官學界共同切磋交流。記者張睿廷／攝影
侯友宜今日在「2022新北市友善人行環境」論壇與產官學界共同切磋交流。記者張睿廷／攝影

新北市府為打造宜居城市，於今日舉辦「2022新北市友善人行環境」論壇，邀請產官學界共同切磋交流。新北市長侯友宜應表示，建構優質的人行環境，不但是努力目標也是責任，希望透過論壇共同腦力激盪，讓新北市建立人本交通，邁向新的里程碑。

內政部營建署自從推動「提升道路品質計畫（內政部）」競爭型補助計畫，新北市府屢獲營建署補助並多次獲獎，新北市養工處為了和各區公所及市府各工程的相關顧問公司、承攬廠商及府內所屬一二級工程機關工程人員，分享人行環境政策規劃、執行成效、願景與展望，於今日在市府舉辦「2022新北市友善人行環境」論壇， 

新北市工務局長詹榮鋒指出，推動人本環境是侯友宜上任以來的重要政策，市府也有計畫地推動，包括通學廊道安全改善、人行道鋪面、騎樓整平、推動城市美學及文化創生等進行改善。其中，為落實「安居樂業及婦幼安全」，特別注重通學廊道的改善，希望提供學童安全、友善、無礙的通學環境，紓解通勤、通學人車爭道情形。

養工處長馮兆麟說明，新北市政府爭取營建署補助，近年來共移置502個變電箱、781個路口纜線下地，及拓寬25.28公里長、近6萬平方公尺面積的人行道，部分人行道更採管式紙模透水工法施作。4年完成50所學校周邊通學廊道改善，使道路景觀整齊劃一，燈桿、電箱也一併配合遷移調整，回歸至「以人為本」為考量的人行道系統，讓學校周邊不僅人行空間變大，受益的不只是學童，也帶給附近居民更優質的步行環境，行走起來也更舒適安全。今年底前共計拆除36座人行陸橋、封閉4座地下道，提升市容景觀，讓城市更進步。

新北市工務局指出，努力提供安全、友善無礙的人本環境，是市府的施政方向，今天論壇中邀請中央大學土木系榮譽教授林志棟、營建署道路組組長張之明、開南大學國際物流與運輸管理學系副教授洪境聰、中央大學土木系主任陳世晃教授、中華鋪面學會理事長張家瑞等產官學界專業人士進行專題報告，讓工程人員可以切磋精進，提昇專業技術和工程品質，進而提供新北市民安全、平穩的道路品質。

新北市長 人行道 侯友宜

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