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明起報名 旅日柔道女王連珍羚首公開教課

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
台灣女子57公斤級「柔道女王」連珍羚是台灣第一位旅日職業柔道選手。圖／新北體育處提供
台灣女子57公斤級「柔道女王」連珍羚是台灣第一位旅日職業柔道選手。圖／新北體育處提供

教育部體育署今年規畫運動i台灣專案計畫，舉辦一系列的金牌選手教學體驗課程。而新北場次最特別的是邀請到剛拿下柔道亞錦賽銅牌的連珍羚，將在8月19日於迪卡儂中和店首次開公開教學課，明日上午9時開放報名。

新北市體育處表示，台灣女子57公斤級「柔道女王」連珍羚是台灣第一位旅日職業柔道選手，大學時期因國際賽優異的表現被日本教練看見，邀請至日本山梨大學就讀並接受完整柔道訓練、成為該校史上第一位柔道隊外籍隊長，持續努力的她更在山梨大學畢業後，被教練留下，正式成為日本小松會社女子柔道隊的職業選手。

體育處說，連珍羚旅日10多年，曾代表台灣參加2016年巴西里約奧運和2020年日本東京奧運，也代表新北市在全國運動會創下7連霸的輝煌紀錄，更為台灣柔壇創造了5項歷史，包括日本小松女子柔道隊長、日本山梨大學第一位外籍選手隊長、2015年布達佩斯大獎賽台灣史上首面金牌、2016年巴西里約奧運第五名及2017年巴庫大滿貫賽金牌，台灣柔道史上摘下第一面大滿貫金牌。

新北市體育處說，體育署運動i台灣專案計畫，新北場次4月2日曾邀請排球好手的雙胞胎劉鴻敏、劉鴻杰，8月6日跑步好手蔡昀軒、拳擊好手林郁婷；8月13日有體操好手洪源禧、洪仕東；8月14日鐵人好手張團峻；9月3日跑步好手曾廷瑋及9月25日羽球好手呂佳彬，舉辦一系列的金牌選手教學體驗課程。

教育部體育署今年規畫運動i台灣專案計畫，舉辦一系列的金牌選手教學體驗課程，排球好手雙胞胎劉鴻敏、劉鴻杰4月2日曾開課。圖／新北體育處提供
教育部體育署今年規畫運動i台灣專案計畫，舉辦一系列的金牌選手教學體驗課程，排球好手雙胞胎劉鴻敏、劉鴻杰4月2日曾開課。圖／新北體育處提供
台灣女子57公斤級「柔道女王」連珍羚是台灣第一位旅日職業柔道選手。圖／新北體育處提供
台灣女子57公斤級「柔道女王」連珍羚是台灣第一位旅日職業柔道選手。圖／新北體育處提供

柔道 日本 教育部 體育署 新北

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