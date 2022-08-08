明起報名 旅日柔道女王連珍羚首公開教課

教育部體育署今年規畫運動i台灣專案計畫，舉辦一系列的金牌選手教學體驗課程。而新北場次最特別的是邀請到剛拿下柔道亞錦賽銅牌的連珍羚，將在8月19日於迪卡儂中和店首次開公開教學課，明日上午9時開放報名。

新北市體育處表示，台灣女子57公斤級「柔道女王」連珍羚是台灣第一位旅日職業柔道選手，大學時期因國際賽優異的表現被日本教練看見，邀請至日本山梨大學就讀並接受完整柔道訓練、成為該校史上第一位柔道隊外籍隊長，持續努力的她更在山梨大學畢業後，被教練留下，正式成為日本小松會社女子柔道隊的職業選手。

體育處說，連珍羚旅日10多年，曾代表台灣參加2016年巴西里約奧運和2020年日本東京奧運，也代表新北市在全國運動會創下7連霸的輝煌紀錄，更為台灣柔壇創造了5項歷史，包括日本小松女子柔道隊長、日本山梨大學第一位外籍選手隊長、2015年布達佩斯大獎賽台灣史上首面金牌、2016年巴西里約奧運第五名及2017年巴庫大滿貫賽金牌，台灣柔道史上摘下第一面大滿貫金牌。