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北市第3階段機車格下周一收費 月票組合每月可省150元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市8月15日起針對位於市中心主要幹道且在捷運沿線的機車停車格收費，同時推出路邊機車月票組合。圖／北市停管處提供
北市8月15日起針對位於市中心主要幹道且在捷運沿線的機車停車格收費，同時推出路邊機車月票組合。圖／北市停管處提供

為落實使用者付費原則，降低私人運具使用及提升公共運輸量能，北市停管處自8月15日起推動第3階段收費，優先針對市中心捷運站沿線尚未收費的1000個機車格位納入收費，新增收費的格位將繪設黃框，讓民眾清楚辨識收費區域，另也推出路邊機車月票組合，讓有需求民眾每月可省150元。

停管處說明，考量收費區域廣大，為加強便民、提升使用者需求服務，目前已推動「全市機車月票」、「全市每日1張單」、「電動機車停車免費」、「機車轉乘捷運停車優惠」、「路邊機車無紙化開單優惠」（註冊會員優惠、智慧支付優惠）等配套措施。

另外，為滿足同時有路外及路邊停車需求的民眾，停管處自8月20日下午3時起，開放申請所轄自營路外停車場機車全日月票中籤者且使用智慧支付購買路外機車月票的民眾，加購「路邊機車月票組合」，可在已付款畫面中點選加購路邊機車月票，即可享優惠價格每月150元選購，機車月票組合餐的使用效期與原路外停車場使用效期相同。

停管處營運科長羅至浩說明，特定停車場無法滿足停車民眾，因此推出月票組合，但沒預估購買人數。以智慧（線上）支付的價格來計算的話，路邊機車月票為300元、路外停車場機車月票為250元，總計需550元，但若以加購價方式購買路邊機車月票的話，路邊機車月票折半優惠價150元，總計400元，可省150元，但強調是指定一個路外停車場，並非買了月票組合所有路外停車場都可停。

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